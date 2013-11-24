مهلة شهر لإنهاء الدراسات الخاصة بالوحدات المعرضة للإزالة بالإسماعيلية

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، حرص الحكومة على مراعاة البعد الاجتماعى لأى مشروعات إسكان، وسرعة إنجازها، مؤكدا أن التأخر فى تسليم الوحدات السكنية لمشروعات إسكان بالماضى لأكثر من 14عاما هو فساد.

جاء ذلك خلال جولة للوزير برفقة اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، لعدد من مواقع الإسكان التى تعانى انهيارات، وتحتاج ترميمات عاجلة.

وحدد الوزير مهلة الأول من ديسمبر الجارى، موعدا نهائيا لوضع الدراسات الخاصة بالسلامة الإنشائية لجميع الوحدات المعرضة للإزالة.

وأعلن الوزير دعم قطاع الإنشاءات السكنية للإسكان الاجتماعى وتعديل إسكان 47 عمارة سكنية من إسكان الأولى بالرعاية من حجرة وصالة إلى حجرتين وصالة، والموافقة ترميم أربع عمارات بشارع أو إزالتها بعد إجراء الدراسات الإنشائية اللازمة لمعرفة سلامتها الإنشائية، واستكمال إنشاء 960عمارة وتوفير 200مليون جنيه دعم لقطاع الإنشاءات بالمحافظة، لسرعة صرف المستحقات المستحقة للمقاولين.

كما قرر الوزير تكليف خبراء الوزارة بعمل دراسة السلامة الإنشائية لعدد 23عمارة بمنطقة التمليك بوسط المدينة، كانت إحداها تعرضت لانهيار جزئى العام الماضى لتحديد إمكانية ترميمها، أو إزالتها وإقامة أخرى جديدة.

كما تفقد المحافظ والوزير محطة معالجة الصرف الصحى بقرية سرابيوم، بعد التوسعات الجديدة بها بتكلفة 85 مليون جنيه.