بالصور: محافظ الأقصر يطمئن على الضابط المصاب بطلق نارى

قام اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر ، واللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر ، بتفقد حالة الملازم أول أحمد عبد الفتاح، الذى يرقد بمستشفى الأقصر الدولى بعد إصابته بأعيرة نارية إثر قيام مسجل خطر وهارب من تنفيذ أحكام قضائية ، بإطلاق النيران عليه.

ومن جانبه أشاد المحافظ باستقرار الحالة الأمنية بمحافظة الأقصر ، موضحاً أن جهاز الأمن بدأ يسترد عافيته ، وأنه يجب تقديم كل العون والدعم لرجال الشرطة الشرفاء الذين يضحون بأرواحهم فى سبيل الوطن.

وأشاربأنه سيتم تكريم ضابط الشرطة المصاب عقب خروجه من المستشفى وعودته للعمل.