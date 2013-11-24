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بالصور: محافظ الأقصر يطمئن على الضابط المصاب بطلق نارى

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بالصور: محافظ الأقصر يطمئن على الضابط المصاب بطلق نارى بالصور: محافظ الأقصر يطمئن على الضابط المصاب بطلق نارى

قام اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر ، واللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر ، بتفقد حالة الملازم أول أحمد عبد الفتاح،  الذى يرقد بمستشفى الأقصر الدولى بعد إصابته بأعيرة نارية إثر قيام  مسجل خطر وهارب من تنفيذ أحكام قضائية ، بإطلاق النيران عليه.

ومن جانبه  أشاد المحافظ باستقرار الحالة الأمنية بمحافظة الأقصر ، موضحاً أن جهاز الأمن بدأ يسترد عافيته ، وأنه يجب تقديم كل العون والدعم لرجال الشرطة الشرفاء الذين يضحون بأرواحهم فى سبيل الوطن.

وأشاربأنه سيتم تكريم ضابط الشرطة المصاب عقب خروجه من المستشفى وعودته للعمل.

 

 

 

 

 

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