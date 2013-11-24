اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا يشارك في مؤتمر الأقليات بالأمم المتحدة

أعلن مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا “ايكور” عن مشاركة الإتحاد في مؤتمر الأقليات لحقوق الإنسان، الذي من المقرر انعقاده بمقر الأمم المتحدة بجنيف يومي 26 و27 من الشهر الجاري ، ويتناول المؤتمر معاناة الأقباط بعد ثورة 30 يونيو، ودور الحكومة المتخاذل في حماية الأقباط أمام ممثلي الحكومات .

هذا وينعقد المؤتمر بحضور ممثلي 193 دولة وأكثر من 500 منظمة أهلية وذلك في المؤتمر الدولي السادس للأقليات الدينية والعرقية واللغوية .

ويقوم بافتتاح المؤتمر رئيس مجلس حقوق الإنسان الدولي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بي أي.