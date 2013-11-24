12 مشروعا يعرضها قطاع الأعمال العام على ملتقى الاستثمار الخليجى

قال الدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار، إن الملتقى الاستثمارى الخليجى المقرر عقده فى 4 و5 ديسمبر المقبل سيشهد طرح 12 مشروعاً استثمارياً يتبع شركات قطاع الأعمال العام على المستثمرين، ضمن 60 فرصة استثمارية أعلنت الحكومة عن طرحها خلال الملتقى.

وأضاف عطيفة، فى تصريحات على هامش مؤتمر "المؤسسات المالية ودورها فى التنمية العمرانية"، أن الوزارة هدفها من عرض مشروعات قطاع الأعمال العام خلال الملتقى الاستثمارى الخليجى هو دعوة القطاع الخاص لتشغيلها، بالمشاركة مع الحكومة بآليات سيتم تحديدها لاحقا.

وأشار عطيفة إلى أن قطاع الأعمال العام انتهى من دراسات جدوى 12 مشروعاً، منها مشروع كربونات الصوديوم بسيناء، باستثمارات 400 مليون دولار، ومشروع رقائق الألومنيوم ببنى سويف برأسمال مرخص به، يصل إلى 900 مليون جنيه ومدفوع 550 مليون جنيه وآخر.

كشف عطيفة عن أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، المنقولة حديثاً إلى وزارة الاستثمار اقتربت من إنهاء دراسات جدوى 8 مشروعات تطرحها يناير 2014، أهمها محطتان لتحليه المياه بشرم الشيخ والغردقة ومشروع لتدوير المخلفات إضافة إلى مشروع خاص بالطاقة المتجددة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

وأشار شريف عطيفه، مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى، إن تهيئة البيئة التشريعية أحد أهم المحاور التى يتم العمل عليها حاليًا من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتدشين مشروعات كبرى بمصر، لافتا إلى أن مشروعات قناة السويس لن تنفذ قبل 8 شهور، حيث سيستغرق طرح المشروعات شهرين، وستتم مناقشتها خلال 6 شهور.