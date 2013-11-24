10% تراجعا فى أسعار البطاطس واستقرار باقى الخضروات

شهدت أسعار الخضر والفاكهة تراجعا ملحوظا فى سوق العبور ولدى تجار الجملة، ولكن هناك ارتفاعا طفيفا لدى تجار التجزئة.

قال إبراهيم حجاج، تاجر جملة بسوق العبور، إن هناك تراجعا واضحا فى بعض الخضروات، والتى يستهلكها المواطن بنسبة 100%، فقد شهدت أسعار الطماطم انخفاضا ملحوظا، ليتراوح سعرها ما بين 1 جنيه إلى 75 قرشا، كما تراجعت نسبيا أسعار البطاطس حوالى 10% عن أمس السبت، ليتراوح سعر الكيلو ما بين 2 جنيه وجنيه ونصف، وتراوحت أسعار الباذنجان الرومى والأبيض ما بين 80 قرشا و1.50 جنيه، بينما وصل سعر القلقاس إلى 4 جنيهات، مشيرا إلى أن الطلب على القلقاس محدود، ويمكن الاستغناء عنه باستعمال البطاطس، كما وصل سعر الليمون إلى 2.50جنيه.

وأشار إلى أن الفاصوليا الخضراء انخفض سعرها بشكل ملحوظ ليتراوح ما بين 1,50 و180 قرشا للكيلو، فى حين اختفى الثوم من الأسواق انتظارا للطرح الجديد، ولكن يباع المستورد بـ10 جنيهات للكيلو، فى حين استقر البصل عند 2.50 جنيه.

كما سجل الفلفل الرومى وفقا لأسعار سوق العبور 1.50 جنيه، والكوسة 1.25 جنيه، والخيار البلدى 1 جنيه، والصوب يتراوح سعره ما بين 1.25 إلى 1.50، والبسلة وصلت إلى 4 جنيهات، والكرنب ما بين 2 جنيه و4 جنيهات حسب الحجم، فى حين تراوح سعر القرنبيط ما بين 1.50 إلى 3 جنيهات.

وقال حجاج، إن الفاكهة الخاصة بفصل الشتاء قليلة، فقد تراوحت أسعار البرتقال وفقا لسوق العبور ما بين 1 جنيه إلى 1.25، واليوسفى ما بين 1.50 و2 جنيه، والتفاح 8 جنيهات، والموز ما بين 3.50 و4 جنيهات، والبلح تشاطيب 3.50.

وقال حسن ربيع، تاجر جملة بسوق الجيزة، إن قفص الطماطم وصل سعره اليوم إلى 35 جنيها، مسجلا تراجعا كبيرا، بعد أن وصل خلال الأسابيع الماضية 180 جنيها، وأرجع الانخفاض إلى العروة الجديدة من الطماطم، ويتراوح سعر البصل ما بين 180 قرشا و2 جنيه، والباذنجان الرومى سجل 60 قرشا، والملوخية 1.50جنيه، والفاصوليا الخضراء ما بين 1 جنيه و1.80 جنيه، والفلفل الرومى 2 جنيه، والكوسة 2 جنيه، والباذنجان الأبيض 1.25، والثوم 7 جنيهات والبصل 2.50 جنيه، وفقا لأسعار الجملة.

فى حين قال محمد طماطم، إن سوق التجزئة يختلف عن الجملة، لافتا إلى أن أسعار النقل المرتفعة أحد أسباب ارتفاع أسعار الخضروات، فقد سجلت أسعار الطماطم، اليوم، بسوق التجزئة 3.50 جنيه، والبطاطس 3.50، والباذنجان الرومى 3 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 4 جنيهات، وتراوح سعر الكرنب من 2 جنيه إلى 5 جنيهات حسب الحجم، والقرنبيط تراوح سعره ما بين 2.50 و3 جنيهات والباذنجان الرومى- وفقا لأسعار التجزئة- ما بين 2 و3 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3 جنيهات للكيلو، والقلقاس 5 جنيهات والفلفل الرومى 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 4 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، فى حين سجلت أسعار الموز 6 جنيهات، وبصل الثورة 3.50 جنيه، والملوخية 3 جنيهات، والبرتقال 4 جنيهات، واليوسفى ماركة التربنتينة 5 جنيهات.