"صناعة الأخشاب" تناقش التأهيل والتدريب المهنى فى مصر مطلع ديسمبر

تنظم غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، مؤتمر "التأهيل والتدريب المهنى فى مصر" فى الثانى من ديسمبر 2013 المقبل.

وأشار الغرفة خلال بيان صادر، اليوم الأحد، إلى أن المشروع يهدف إلى تدريب العاملين من الشباب وفقا للمعايير المهنية الألمانية، وبالتالى المساهمة فى تقدم الاقتصاد المصرى فى هذا الوقت الصعب بعد الثورة، وتتكون شراكة التحول من أربعة مشاريع للأعمال الأساسية للاقتصاد المصرى هى: صناعة البناء، صناعة الأثاث، صناعة السيارات، السياحة.

ويتمثل الهدف العام من المشاريع الأربعة فى تطوير الصناعات المصرية، وإنشاء شبكات تواصل بين الجانب والمصرى والألمانى لتأسيس شراكة مستديمة.