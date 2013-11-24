وزير التخطيط: 21 مليار جنيه مديونية هيئة السكك الحديدية للبنوك

قال دكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن مديونيات هيئة سكك حديد مصر لبنك الاستثمار وجهات أخرى وصلت إلى نحو 21 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه توجد العديد من القطاعات الأخرى، منها اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأضاف العربى، فى تصريحات له اليوم، أن إجمالى مديونيات شركات الغزل والنسيج لبنك الاستثمار القومى والبنوك التجارية لهذا العام تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه.

وأكد أن اللجنة الوزارية المشكلة من وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية المحلية والاستثمار والصناعة ورؤساء مجالس بنك الاستثمار القومى وشركات الغزل والنسيج تدرس حاليًا حل لإنهاء أزمة قطاع الغزل والنسيج، لافتا إلى أنهم سيصلون إلى خطة قبل نهاية ديسمبر المقبل، وسيتم عرضها على الرأى العام.

وشدد على أنه لن يتم بيع أى أراض مملوكة لتلك الجهات لمواجهة خسائرها، فضلا عن التزام الخزانة العامة للدولة بالاستمرار فى ضخ رواتب العاملين بتلك الشركات، والتى تقدر بنحو 70 مليون جنيه.

وأشار العربى إلى وجود العديد من التشابكات المتعلقة بهذا قطاع الغزل والنسيج، ولذا يجب وضع خطة تشمل كل شىء، منها ارتباطه بتوافر القطن ونوعيته والجمارك للتصدير والاستيراد، فضلا عن مواجهة التهريب الذى يتسبب فى ضرر بالغ للصناعة الوطنية.