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وزير الرى لموظفى الوادى الجديد: نسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية

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وزير الرى لموظفى الوادى الجديد: نسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية وزير الرى لموظفى الوادى الجديد: نسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية

التقى الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى والموارد المائية بموظفى ومهندسى الرى بالوادى الجديد، فى إطار زيارته التى يقوم بها اليوم الأحد، حيث تفقد الوزير مبنى الإدارة العامة للرى بالخارجة وناقش عددا من المقترحات بشأن تطوير مستوى الأداء فى قطاع الرى بالمحافظة.

كما استمع الوزير لشكاوى الموظفين والجهاز الإدارى، حيث يتضرر عدد من الموظفين على درجة مدير، من تأخر تسوياتهم وصرف مستحقاتهم وطالب آخرون بضرورة صرف مستحقات مالية متأخرة.

وأكد وزير الرى على سعيه الدؤوب نحو تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالوزارة دون تمييز من أى نوع، مؤكدا على أن معيار التقييم لديه هو الكفاءة والتميز فى الأداء، حيث طالب الموظفون بضرورة الاجتهاد فى العمل وبذل كافة الجهود نحو تقديم أفضل الخدمات الممكنة لأبناء المحافظة وخاصة المزارعين لما يمثله قطاع الرى من أهمية إستراتيجية يتوقف عليها مصير كل ما هو حى بالوادى الجديد.

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