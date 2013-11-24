عودة طالب الشرقية المختطف بعد دفع فدية نصف مليون جنيه

عاد الطفل "عادل ع ا" 12 سنة الطالب بالصف الأول الإعدادية بمدرسة كفر أيوب الإعدادية, اليوم, إلى أسرته سالما, بعد قيامهم بدفع الفدية للجناة وتقدر بحوالى نصف مليون جنيه.

كان اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية, قد تلقى إخطارا من مباحث بلبيس, يفيد قيام مجهولين بخطف الطفل "عادل" من قريته أثناء توجهه لمدرسته وبعد 10 أيام تفاوضت أسرة الطفل مع الجناة ودفعت لهم مبلغ نصف مليون جنيه مقابل عودته سالما بعد تهديدهم بقتل الطفل فى حالة عدم دفع المبلغ كاملا بعد التفاوض معهم عليه وتخفيضه من 5 ملايين إلى نصف مليون جنيه.

فيما أكدت مصادر أمنية قيام مجهولين أيضا بنفس المنطقة بمحاولة خطف نجل تاجر أسمنت شهر.

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