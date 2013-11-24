أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عودة طالب الشرقية المختطف بعد دفع فدية نصف مليون جنيه

Google+ Print
عودة طالب الشرقية المختطف بعد دفع فدية نصف مليون جنيه عودة طالب الشرقية المختطف بعد دفع فدية نصف مليون جنيه

عاد الطفل "عادل ع ا" 12 سنة الطالب بالصف الأول الإعدادية بمدرسة كفر أيوب الإعدادية, اليوم, إلى أسرته سالما, بعد قيامهم بدفع الفدية للجناة وتقدر بحوالى نصف مليون جنيه.

كان اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية, قد تلقى إخطارا من مباحث بلبيس, يفيد قيام مجهولين بخطف الطفل "عادل" من قريته أثناء توجهه لمدرسته وبعد 10 أيام تفاوضت أسرة الطفل مع الجناة ودفعت لهم مبلغ نصف مليون جنيه مقابل عودته سالما بعد تهديدهم بقتل الطفل فى حالة عدم دفع المبلغ كاملا بعد التفاوض معهم عليه وتخفيضه من 5 ملايين إلى نصف مليون جنيه.

فيما أكدت مصادر أمنية قيام مجهولين أيضا بنفس المنطقة بمحاولة خطف نجل تاجر أسمنت شهر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365