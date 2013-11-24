التوتر والانفعال أهم أسباب الإصابة بالحزام النارى

يعانى الكثير من المرض المعروف باسم "الحزام النارى" والذى يتسبب فى شعور المريض بآلام شديدة.

قالت رشا رشيد أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية من الخدمات الطبية الملكية، إن الهربس العصبى أو مرض "الحزام النارى" هو التهاب حاد يظهر بالجلد على هيئة بلونات أو حويصلات تتخذ مسارا حسب حسى معين حسب مكان الإصابة.

وأوضحت أن هذا الالتهاب ينتج عن الإصابة بفيروس Varicella-Zoster Virus الذى يهاجم الأعصاب، حيث تظهر حويصلات على الجلد بشكل يتناسب مع الجلد ويسبب تغير فى لون الجلد إلى الأحمر، كأنه نار ومن هنا كانت التسمية بالحزام النارى، ويمكن أن يصيب الإنسان نتيجة الإصابة بالجدرى المائى، مشيرة إلى أن الفيروس قد يبقى كامنا داخل الإنسان، ولا تظهر عليه أى أعراض للإصابة إلا بعد السنوات.

وأضافت أنه على الرغم من أن أسباب الإصابة بهذا الفيروس لم تعرف حتى الآن، إلا أنه يعتقد أنه سمى بهذا بسبب ضعف المناعة للإنسان، بالإضافة إلى أن التوتر والقلق والانفعالات الشديدة تؤدى إلى الإصابة بهذا المرض، بجانب الإصابة بالتقدم فى السن.

وعن أعراض الإصابة، أشارت إلى أنه يظهر طفح جلدى مصاحب له احمرار بالجلد، ثم ظهور فقاقيع تجف وتترك مكانها قشور، وتظهر تلك الإصابة فى أماكن محددة بالجسم، وقد يصاب الوجه والرقبة وتؤدى إلى الإصابة بمضاعفات شديدة، والإحساس بآلام شديدة، وصداع، مع ارتفاع درجة الحرارة، والإحساس بالضعف العام والصداع.

وأكدت أنه غالبا ما يتم الشفاء من هذا المرض تلقائيا بدون أى علاج، موضحة أنه يتم علاج الأعراض المصاحبة للمرض، حيث يتم إعطاء الشخص مضادات حيوية، لتقليل آلام المرض، بالإضافة إلى بعض الأدوية المسكنة لتهدئة الجسم، مضيفة أن الوقاية من المرض تتم من خلال عدم استخدام الأدوات الشخصية للمريض بالإضافة إلى ضرورة أخذ لقاح ضد مرض الجدرى المائى.

>