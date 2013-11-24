بالصور.. افتتاح معرض الكتاب الـ24 بجامعة قناة السويس

افتتح الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس، معرض الكتاب السنوى الرابع والعشرين والذى تنظمه الإدارة العامة للمكتبات.

رافق رئيس الجامعة فى الزيارة الدكتور ممدوح غراب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وخالد الدمنهورى مدير عام المكتبات.

وشدد محمدين على حرص الجامعة على إقامة المعارض التى تساهم فى نشر الثقافة والإبداع بين طلاب وأساتذة الجامعة وأن هذا المعرض وفر العديد من أمهات الكتب والمراجع التى يحتاجها طلاب الكليات حيث تباع لهم بالتخفيض وأشاد رئيس الجامعة بمشاركة دور النشر الكبرى بمصر.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ان المعرض مستمر لمدة عشرة أيام قادمة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وان القطاع يبذل قصارى الجهد لجلب كل ما هو جديد للجامعةـ، بالإضافة لتشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع من خلال مثل هذا المعرض.