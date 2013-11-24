أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

عشرات الآلاف المعارضين والمؤيدين للحكومة التايلاندية يتظاهرون في بانكوك

  • 5
Google+ Print
عشرات الآلاف المعارضين والمؤيدين للحكومة التايلاندية يتظاهرون في بانكوك عشرات الآلاف المعارضين والمؤيدين للحكومة التايلاندية يتظاهرون في بانكوك

سار عشرات الاف المتظاهرين المعارضين للحكومة التايلاندية الاحد في شوارع بانكوك قبل قليل من تجمع مؤيدين لها متوقع في وقت لاحق في ظل اجواء من التوتر السياسي.

وتتوقع السلطات ان يسير بعد ظهر الاحد ما لا يقل عن خمسين الف متظاهر ضد حكومة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا في خضم ازمة سياسية.
> وقدر منظمو التظاهرة الحشود الحاضرة بعيد الظهر بنحو مئة الف بينما قالت الشرطة انهم ثلاثون الفا.

ويتوقع ان يتظاهر الاف اخرون في وقت لاحق بثياب حمراء، لانهم معروفون باسم “القمصان الحمر”، مساندة لحزب شيناوترا في ملعب اعتادوا على التجمع فيه، ووعد الطرفان بالبقاء طول الليل في مكان تجمعاتهم.

ومنذ عدة اسابيع، يتظاهر مجددا اكبر معسكرين سياسيين في البلاد، المعارضة والقمصان الحمر، في بانكوك بانتظام.

وتعتبر هذه التظاهرات الاكبر منذ تظاهرات 2010 التي اسفرت عن سقوط تسعين قتيلا في اخر اعمال عنف شهدتها المدن منذ الانقلاب على رئيس الوزراء ثاكسين شيناوترا في 2006، شقيق رئيسة الحالية.

وشهدت تايلاند 18 انقلابا او محاولة انقلاب منذ ان اعتمدت نظام الملكية الدستورية في 1932.

وتتخبط البلاد منذ سنوات في نزاع حول شخصية ثاكسين شيناوترا الذي يثير محبة وكراهية اكثر من اي شخصية سياسية تايلاندية.

وتجري هذه التظاهرات في حين يواده حزب بويا ثاي الحاكم الذي يعتبر اكبر محور يسمح لثاكسين شينوترا البقاء في قلب الساحة السياسية رغم منفاه، صعوبات.

وقد فشل اثنان من اكبر اصلاحاته السياسية اذ ان المحكمة الدستورية طعنت هذا الاسبوع في مشروع تعديل كان يهدف الى تحويل مجلس الشيوخ الى مجلس منتخب بالكامل وليس معينا جزئيا.

ورفض مجلس الشيوخ قانون عفو كان ينظر اليه كوسيلة تسمح بعودة ثاكسين شيناوترا.

لكن المعارضة لا تكتفي بهذين الانتصارين وكثفت الطعنات الشرعية ما قد يدفع برئيسة الوزراء الى الدعوة الى انتخابات مبكرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة