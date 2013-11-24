رئيس حكومة ليبيا يبدأ زيارة للندن يلتقى خلالها بوزير خارجية أمريكا

بدأ رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، على زيدان اليوم الأحد زيارة مفاجئة للمملكة المتحدة يلتقى خلالها بوزير خارجية الولايات المتحدة جون كيرى .

> وحسب موقع الحكومة الليبية المؤقتة الإلكترونى، فإن اللقاء بين زيدان و" كيرى" الذى يعقد فى العاصمة لندن سيبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات الأمنية منها والعسكرية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين فى كل البلدين.

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