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البرادعي بعد الاتفاق النووي الإيراني: العالم أصبح في وضع أفضل للتعامل مع طهران

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البرادعي بعد الاتفاق النووي الإيراني: العالم أصبح في وضع أفضل للتعامل مع طهران البرادعي بعد الاتفاق النووي الإيراني: العالم أصبح في وضع أفضل للتعامل مع طهران

محمد البرادعي

أشاد الدكتور محمد البرادعى، النائب السابق لرئيس الجمهورية اليوم  الأحد  بالاتفاق الذي أبرم بين السداسية الدولية وإيران حول برنامجها النووي.

وقال البرادعي في – تغريدة على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) – “بعد عقد كامل من السياسات الفاشلة، العالم أصبح في وضع أفضل للتعامل مع إيران” ، مؤكدا على أن ” المساواة وبناء الثقة والاحترام والحوار هي المفاتيح لتسوية أي صراع”.

وينص الاتفاق على حد إيران من بعض نشاطات برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها بقيمة نحو 7 مليارات دولار في أعقاب أيام من محادثات مكثفة في جنيف.

 

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