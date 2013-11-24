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بالصور.. القبض على عصابة السطو المسلح بالمنوفية عقب سرقة سيارة نقل

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بالصور.. القبض على عصابة السطو المسلح بالمنوفية عقب سرقة سيارة نقل بالصور.. القبض على عصابة السطو المسلح بالمنوفية عقب سرقة سيارة نقل

تمكنت مباحث المنوفية من إلقاء القبض على عصابة سطو مسلح  أثناء محاولتهم سرقة سيارة نقل بطريق قويسنا ـ شبين الكوم حيث قاموا بمطاردة سائقها من مدخل الطريق الزراعي السريع القاهرة ـ الإسكندرية حتى ميدان سليمان متولي بمدينة قويسنا وتم قطع الطريق عليه وسرقة السيارة وتم تبديل أرقامها والشاسيه داخل ورشة بعزبة راتب .

وبفحص السيارة المسروقة عقب ضبطها تبين طمس أرقام الموتور وإعادة دمغها بأرقام أخرى  حاملة لرقم آخر من ذات النوع والطراز وبالكشف عن ذلك الرقم تبين أنه لسيارة بإسم أحدهم .

كان اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية  يفيد بورود بلاغ من عصام مصطفي حسن (54  سنة ـ سائق) من القليوبية بتعرضه لعملية سطو مسلح على طريق قويسنا ـ شبين الكون وسرقة سيارته رقم 77106 نقل شرقية عقب قيام 4 أشخاص بقطع الطريق عليه بسيارة بدون لوحات معدنية وإطلاق النار عليه مما أدى إلى إصابته بالقدم اليسري .

على الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد هاني مدحت رئيس المباحث الجنائية وقاده الرائد حاتم الدهشان رئيس مباحث قويسنا حيث توصلت تحرياته إلى قيام 5 مسجلين خطر بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارة يقوده كل من مسعد حسان(58 سنةـ عاطل) وسبق اتهامه في 18 قضية وهاني إبراهيم (29 سنة ـ عاطل) وسبق اتهامه في 3 قضايا  حيث تم ضبطهما واعترفا بإرتكابهما  الواقعة بالاشتراك مع 3 هاربين وتم طمس الأرقام في ورشة 3 ميكانيكية تم ضبطهم حيث نفوا علمهم بأن السيارة مسروقة ، وبعرض المتهمين والسيارة على المجني عليه تعرف عليهم وتم تحرير محضر رقم 34785 جنح قويسنا وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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