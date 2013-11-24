بالصور.. القبض على عصابة السطو المسلح بالمنوفية عقب سرقة سيارة نقل

تمكنت مباحث المنوفية من إلقاء القبض على عصابة سطو مسلح أثناء محاولتهم سرقة سيارة نقل بطريق قويسنا ـ شبين الكوم حيث قاموا بمطاردة سائقها من مدخل الطريق الزراعي السريع القاهرة ـ الإسكندرية حتى ميدان سليمان متولي بمدينة قويسنا وتم قطع الطريق عليه وسرقة السيارة وتم تبديل أرقامها والشاسيه داخل ورشة بعزبة راتب .

وبفحص السيارة المسروقة عقب ضبطها تبين طمس أرقام الموتور وإعادة دمغها بأرقام أخرى حاملة لرقم آخر من ذات النوع والطراز وبالكشف عن ذلك الرقم تبين أنه لسيارة بإسم أحدهم .

كان اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من عصام مصطفي حسن (54 سنة ـ سائق) من القليوبية بتعرضه لعملية سطو مسلح على طريق قويسنا ـ شبين الكون وسرقة سيارته رقم 77106 نقل شرقية عقب قيام 4 أشخاص بقطع الطريق عليه بسيارة بدون لوحات معدنية وإطلاق النار عليه مما أدى إلى إصابته بالقدم اليسري .

على الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد هاني مدحت رئيس المباحث الجنائية وقاده الرائد حاتم الدهشان رئيس مباحث قويسنا حيث توصلت تحرياته إلى قيام 5 مسجلين خطر بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارة يقوده كل من مسعد حسان(58 سنةـ عاطل) وسبق اتهامه في 18 قضية وهاني إبراهيم (29 سنة ـ عاطل) وسبق اتهامه في 3 قضايا حيث تم ضبطهما واعترفا بإرتكابهما الواقعة بالاشتراك مع 3 هاربين وتم طمس الأرقام في ورشة 3 ميكانيكية تم ضبطهم حيث نفوا علمهم بأن السيارة مسروقة ، وبعرض المتهمين والسيارة على المجني عليه تعرف عليهم وتم تحرير محضر رقم 34785 جنح قويسنا وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.