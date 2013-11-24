"الجنوبية للسكة الحديد" تعلن استمرار حركة القطارات بين "أسوان وقنا"

أعلنت المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، اليوم الأحد، عن استمرار تسيير حركة القطارات الداخلية بين محافظتى قنا وأسوان، بالرغم من توقف حركة القطارات بين الوجهين البحرى والقبلى.

وأكد مصدر مسئول بسكك حديد أسوان، انتظام حركة القطارات بين محافظتى أسوان وقنا ولن تتوقف, رغم قرار توقف حركة القطارات التى كان من المفترض أن تبدأ فى التحرك من أسوان اليوم، وذلك على خلفية توقف حركة وصول قطارات الوجه البحرى.

وأشار المصدر إلى أن الحركة الداخلية تسير فى معدلها الطبيعى، ولن تتوقف لأى سبب من الأسباب.

وأضاف المصدر بهيئة السكك الحديدية بجنوب الصعيد، أن الهيئة كانت على أتم الاستعداد لعودة حركات قطارات وجه قبلى مرة أخرى، قبل قرار توقفها، موضحاً أن ذلك الاستعداد كان يكمن فى جاهزية العمال والفنيين والموظفين لإعادة الحركة مرة أخرى، خاصة أنهم لم يحصلون على إجازات طوال فترة توقف السكة الحديد منذ 30 يوليو الماضى.

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