عناصر الإخوان يعتدون على فكهانى بالمنوفية لتشغيله أغنية تسلم الأيادى

حرر فكهانى بقرية عرب الرمل بمحافظة المنوفية، بلاغا اتهم فيه ثلاثة من أعضاء جماعة الإخوان، بالتعدى عليه بسبب تشغيله أغنية تسلم الأيادى، حال تنظيمهم مسيرة مناهضة للجيش والشرطة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد حاتم الدهشان رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد قيام رفعت صابر السيد 45 سنة فكهانى، ومقيم قرية عرب الرمل بتحرير بلاغ اتهم فيه كل من "أحمد.ع"، و"على.ا"، و"محمد.أ"، وجميعهم منتمين لجماعة الإخوان بالتعدى عليه بسبب تشغيله أغنية تسلم الأيادى حال تنظيمهم مسيرة، رددوا فيها هتافات مناهضة للجيش والشرطة، تم تحرير محضر بالواقعة برقم 6422إدارى، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.