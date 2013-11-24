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ليبرمان تعقيبا على الاتفاق الإيرانى: السعودية ومصر وتركيا سينضمون للسباق

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ليبرمان تعقيبا على الاتفاق الإيرانى: السعودية ومصر وتركيا سينضمون للسباق ليبرمان تعقيبا على الاتفاق الإيرانى: السعودية ومصر وتركيا سينضمون للسباق

صرح وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان بأن الاتفاق النووى الجديد مع إيران وما يتضمنه من اعتراف بحق تخصيب اليورانيوم "يفتح سباقا للتسلح".

ووصف ليبرمان الاتفاق بأنه "الانتصار الدبلوماسى الأكبر لإيران منذ سنوات"، مؤكدا أنه "لا إنجاز فى الاتفاق".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ليبرمان القول: "سيكون من المهم للغاية أن نرى رد فعل السعوديين وخبرائهم، ولهذا سبب، فقد عقدت دول خليجية قمة يوم أمس (السبت). وهذا (التخصيب) هو المشكلة الأكبر بالنسبة لنا وكذلك بالنسبة للسعودية وتركيا ومصر- فلن يقف أحد متفرجا يصفق ويهلل".

وقال: "نحن على أعتاب مرحلة جديدة، وسوف يتعين على دولة إسرائيل إعادة التفكير فى الأمور".

وحذر من أن "هذه الدول جميعا ستنضم الآن إلى سباق (التسلح)، ولا شك أن السعوديين والمصريين والأتراك سيبدأون الآن التحدث بنفس اللغة (التى استخدمتها إيران) فيما يتعلق ببرنامج نووى للأغراض السلمية والطاقة النووية.. ولكنهم سوف يفعلون تماما مثلما فعلت إيران".

وأضاف: "إيران الآن قاب قوسين أو أدنى (فيما يتعلق بالمسألة النووية)، وهناك دول كثيرة كذلك مثل ألمانيا واليابان. ولكن المرء يشعر الآن بالقلق. فرغم أن مثل هذه الدول لديها كل المعلومات والتكنولوجيا اللازمة، إلا أن لديها قيادة مسئولة ومسالمة. ونحن نعرف بالضبط نوعية القيادة الموجودة فى إيران، فهم يواصلون أنشطتهم الإرهابية ضد اليهود وإسرائيل. كما أنهم متورطون فى سوريا ولبنان وغزة".

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مصر 365

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