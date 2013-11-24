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قافلة طبية لإجراء 120 عملية شفة أرنبية بأسوان

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قافلة طبية لإجراء 120 عملية شفة أرنبية بأسوان قافلة طبية لإجراء 120 عملية شفة أرنبية بأسوان

تنظم النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بمحافظة أسوان، بالإشتراك مع جمعية ”سمايل ترين” وائتلاف شباب أسوانلى وجامعة أسوان، تحت رعاية اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، القافلة الطبية الثانية لإجراء عمليات الشفة الأرنبية وسقف الحلق المشقوق بالمجان، وذلك خلال الفترة من 26 نوفمبر الجارى حتى الأول من ديسمبر المقبل .

وقال الدكتور محمد صبحى نقيب أطباء الأسنان بمحافظة أسوان، إن هذه القافلة هى الثانية بمحافظة أسوان، حيث أجريت في المرة الأولى حوالي 41 عملية جراحية بمستشفى الجامعة، ومن المنتظر زيادة الحالات هذه المرة إلى 120 عملية جراحية وان العمليات لا تقتصر على ابناء محافظة اسوان فقط وانما ستجرى عمليات لمرضى من الأقصر وقنا .

وأكد الدكتور صبحي أن الفريق الطبى هذه المرة يضم أفضل الأطباء المتخصصين في جراحة الفم والأسنان في ، ويضم عدد من أطباء جامعة الإسكندرية وهم الدكتور محمد فتحى رئيس قسم جراحة الفم والأسنان بجامعة الإسكندرية ، و الدكتور أحمد سراج أستاذ جراحة الفم والأسنان بجامعة الإسكندرية ، و الدكتور محمد وردة أستاذ جراحة الفم والأسنان بجامعة  الإسكندرية .

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