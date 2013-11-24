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منظمة الشعوب والبرلمانات العربية تؤيد قرار طرد السفير التركى من القاهرة

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منظمة الشعوب والبرلمانات العربية تؤيد قرار طرد السفير التركى من القاهرة منظمة الشعوب والبرلمانات العربية تؤيد قرار طرد السفير التركى من القاهرة

السفير التركي حسين عوني

أعربت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية برئاسة الدكتورعبد العزيز عبد الله عن تأييدها الكبير لقرار بتخفيض التمثيل الديبلوماسي المصري فى تركيا إلى درجة القائم بالأعمال واعتبار السفير التركي شخصا غير مرغوب فيه.

وقال الدكتور عبد العزيز -فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- إن هذا القرار رغم أنه تأخر بعض الشيء إلا أنه جاء حاسما ضد التدخلات التركية المستمرة فى الشأن المصري المرفوضة بكل أشكالها.

وأضاف أننا نعتبر القرار رسالة قوية لكل من تسول له نفسه محاولة التدخل فى الشئون المصرية وخاصة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي تمادى فى تطاوله على ثورة الشعب المصري العظيم فى 30 من يونيو وواصل تحريض المجتمع الدولي على مصر وشعبها وتناسى أن هذا الشعب الذي خرج بالملايين فى هذا اليوم وجد كل الحماية والتأييد من قواته المسلحة الباسلة التي لبت نداءه فى ضرورة تخليصه من نظام فاشى كان يعمل من أجل صالح أهله وعشيرته ودخل فى سباق محموم مع الزمن للتفريط فى سيادة مصر وأراضيها تارة بالتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان وأخرى بجزء من سيناء الغالية لحركة حماس الإرهابية واليهود وثالثة ببيع قناة السويس للنظام القطري.
> ودعا الدكتور عبد العزيز المصرية إلى اتخاذ مثل هذا الموقف بكل قوة وشدة وسرعة مع أية دولة لا تحاول فقط التدخل فى الشأن المصري بل تلك التي تفكر أيضا حتى يعلم العالم وخاصة من يدعون أنهم ينتمون للعالم العربي مثل الإمارة التى لا يكاد أحد يراها على خريطة العالم وتدعى قطر أن مصر لا يمكن أن تتنازل أبدا عن كرامتها ولديها الكثير مما تستطيع أن ترد به على مثل هذه الدول التي تسير فى غيها ضد إرادة الشعب المصري الجبار.

أ ش أ

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