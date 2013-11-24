وزير الإسكان يطالب بالتحقيق في تأخر تنفيذ الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر

قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، فى طريقه صباح اليوم الأحد، بزيارة محافظة الإسماعيلية، بجولة لمدة ساعتين فى مدينة بدر، لمتابعة شكوى وصلته أمس من مجموعة من سكان المدينة من تدنى الخدمات، خاصة مياه الشرب والكهرباء والزراعة والتشجير، حيث قام الوزير بلقاء المواطنين، بحضور مسئولى جهاز المدينة.

وطالب الوزير، رئيس جهاز مدينة بدر بإحداث ثورة فى الخدمات بالمدينة، مؤكدا ضرورة تطوير مدخل المدينة فى مدة أقصاها 3 أسابيع، والاهتمام بالزراعة والتشجير والنظافة، وضرورة أن تكون هناك خطة تنمية شاملة للمدينة، يشارك فى وضعها مجلس أمناء المدينة وجمعية المستثمرين.

وأكد أن مشكلة المياه بالمدينة سيتم حلها بعد تشغيل محطة مياه القاهرة الجديدة، التى يتم دفع العمل بها حاليا، كما سيتم عقد اجتماع عاجل مع شركة الكهرباء المسئولة لحل مشاكل الكهرباء، مشيرا إلى أنه جاء ليستمع إلى شكاوى المواطنين، وسيعمل على حلها.

ثم توجه الوزير إلى مبنى جهاز المدينة، وعقد اجتماعا مع العاملين بالجهاز، أكد خلاله أنه يجب أن يكون هناك تغيير فى المدينة خلال أسبوعين.

كما قام بزيارة وحدات الإسكان الاجتماعى التى يتم تنفيذها بالمدينة، والتى تبلغ 5700 وحدة، وبدأ العمل بها فى العام الماضى، وأبدى الوزير استياءه من تأخر الأعمال، وعدم وجود عمالة بالمواقع، وانخفاض جودة تنفيذ الوحدات السكنية، وطالب بالتحقيق مع المشرفين على التنفيذ، وستصل لجنة من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء اليوم، لإعداد تقرير فنى شامل عن الوحدات التى يتم تنفيذها.

وطالب الوزير رئيس جهاز المدينة باستدعاء الشركات المنفذة لمشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة لاجتماع عاجل بالوزارة مساء اليوم، والتشديد عليهم بتكثيف العمالة بالمواقع على مدار اليوم، وضغط الأعمال بالجودة المطلوبة، أو سحب الأعمال منهم على الفور، مؤكدا أن هناك مواطنين يريدون أن يسكنوا، ولن نسمح بالتهاون فى حقوقهم.