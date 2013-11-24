أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جوزيه: الأهلي يمتلك نفس مشاكل المنتخب أمام غانا في المونديال

Google+ Print
جوزيه: الأهلي يمتلك نفس مشاكل المنتخب أمام غانا في المونديال جوزيه: الأهلي يمتلك نفس مشاكل المنتخب أمام غانا في المونديال

أبدى البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي قلقه من أن يلقى الشياطين الحمر نفس مصير منتخب أمام غانا في كأس العالم للأندية المقبل نظرا لتشابه الموقف كثيرا بين لاعبي الفريق الأحمر ومنافسيهم.

وقال جوزيه في حديث مطول لموقع الفيفا "الأهلي لديه مشكلة كبيرة، هم يلعبون مرة واحدة كل شهر وهي نفس المشكلة التي واجهت منتخب مصر أمام غانا عندما خسر 6-1 في تصفيات كأس العالم".

وأضاف "لاعبو غانا يخوضون 8 مباريات في أوروبا شهريا بينما كل لاعبي كانوا يلعبون مباراة واحدة فقط، الآن الأهلي يواجه نفس الموقف".

وكان منتخب مصر قد تعرض لخسارة كبيرة من غانا قوامها 6-1 في ذهاب التصفيات النهائية لكأس العالم قبل أن يفوز إيابا 2-1 لتصعد النجوم السوداء للمونديال بمجموع المباراتين 7-3.

وتابع جوزيه "مشكلة أخرى يواجهها الأهلي في المونديال وهي أن لاعبيه الكبار باتوا أكبر في السن، أعتقد أن أبو تريكة ووائل جمعة والذين أظهروا كم هم مهمين للفريق سينهوا مشوارهم الكروي الآن فهم فازوا بدوري الأبطال .. هذا ما أفكر به وما أشعر به فأنا أعرف الفريق جيدا".

وأردف "ولكن الأهلي سيتواجد في المغرب لأنه استحق ذلك، التواجد في كأس العالم للأندية شرف كبير جدا، سيكون من الرائع لهم اللعب هناك خاصة أنهم فازوا بدوري الأبطال بعد أن لعبوا جميع المباريات بدون جمهور باستثناء النهائي".

وكان مانويل جوزيه قد تولى تدريب الأهلي في 3 ولايات في الفترة من 2001-2002 والثانية من 2004 حتى 2009 ثم عام 2010 قبل أن يرحل في منتصف 2012.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي