جوزيه: الأهلي يمتلك نفس مشاكل المنتخب أمام غانا في المونديال

أبدى البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي قلقه من أن يلقى الشياطين الحمر نفس مصير منتخب مصر أمام غانا في كأس العالم للأندية المقبل نظرا لتشابه الموقف كثيرا بين لاعبي الفريق الأحمر ومنافسيهم.

وقال جوزيه في حديث مطول لموقع الفيفا "الأهلي لديه مشكلة كبيرة، هم يلعبون مرة واحدة كل شهر وهي نفس المشكلة التي واجهت منتخب مصر أمام غانا عندما خسر 6-1 في تصفيات كأس العالم".

وأضاف "لاعبو غانا يخوضون 8 مباريات في أوروبا شهريا بينما كل لاعبي المنتخب كانوا يلعبون مباراة واحدة فقط، الآن الأهلي يواجه نفس الموقف".

وكان منتخب مصر قد تعرض لخسارة كبيرة من غانا قوامها 6-1 في ذهاب التصفيات النهائية لكأس العالم قبل أن يفوز إيابا 2-1 لتصعد النجوم السوداء للمونديال بمجموع المباراتين 7-3.

وتابع جوزيه "مشكلة أخرى يواجهها الأهلي في المونديال وهي أن لاعبيه الكبار باتوا أكبر في السن، أعتقد أن أبو تريكة ووائل جمعة والذين أظهروا كم هم مهمين للفريق سينهوا مشوارهم الكروي الآن فهم فازوا بدوري الأبطال .. هذا ما أفكر به وما أشعر به فأنا أعرف الفريق جيدا".

وأردف "ولكن الأهلي سيتواجد في المغرب لأنه استحق ذلك، التواجد في كأس العالم للأندية شرف كبير جدا، سيكون من الرائع لهم اللعب هناك خاصة أنهم فازوا بدوري الأبطال بعد أن لعبوا جميع المباريات بدون جمهور باستثناء النهائي".

وكان مانويل جوزيه قد تولى تدريب الأهلي في 3 ولايات في الفترة من 2001-2002 والثانية من 2004 حتى 2009 ثم عام 2010 قبل أن يرحل في منتصف 2012.