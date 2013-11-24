550 مخالفة مرورية وتنفيذ 654 حكم وضبط 3 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة امنية تحت اشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، استهدفت شوارع وميادين مدينة سوهاج لضبط الأمن خاصة مكافحة وضبط الجرائم التموينية والمرافق ، حيث قامت بضبط العديد من المخالفات المرورية وضبط المخالفين من سائقي سيارات الأجرة والعمل على تحقيق سيولة مرورية بالشوارع والميادين وضبط المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة وضبط كافة الجرائم الجنائية والمطلوبين فـي أحكام قضائية والأسلحة المتنوعة والسرقات .

ونجحت الحملة في ضبط 550 مخالفة مرورية بيانها : 253 سحب تراخيص و 4 رادار و 73 تصالح فوري وحجز 27 دراجة بخارية وحجز 8 سيارة و 185 مخالفة على نموذج 125 مرور ، و تنفيذ عدد 654 حكم على النحو التالي :- 9 جناية و 442 جزئي و 104 مستأنف و 71 غرامات جزئيه و 11 غرامات مستأنفه و 17 مخالفات جزئية و 3740 ج مبالغ محصله ، كما تمكنت من ضبط 3 سلاح ناري 3 طلقة بيانها عبارة عن : 3 بندقية الية ،و عدد 2 فرد روسي صناعة محلية و1 طبنجة تركي و عدد 3 طلقات متنوعة ، و 5 قطع سلاح أبيض ، كما تم ضبط عدد 4 قضايا مخدرات مابين إتجاز وتعاطي ، وتم ضبط المدعو شريف صلاح حسين محمد -23 سنة – سائق ويقيم نجع الشيخ حمد دائرة مركز سوهاج وبحوزته فرد روسي صناعة محلية وطلقة من ذات العيار وبصحبتة المدعو اسلام جمال حسين- 29 سنة – عامل ويقيم بذات الناحية وبحوزته فرد روسي صناعة محلية وطلقة من ذات العيار أثناء استقلالهما السيارة (ه ص أ 7631) نقل محملة بكمية من المسروقات عبارة عن أبواب وشبابيك خاصة بمشروح الخريجين بمدينة سوهاج الجديدة وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة .

كما نجحت الحملة في تحرير 16 مخالفة تموينية بيانها : 5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 محاضر تصرف فى حصة الدقيق و 4 محضر عدم الإعلان عن أسعار و 1 محاضر عدم حمل شهادة صحية و 1 تجميع كمية من اسطوانات البوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء , 1 تجميع كمية من السولار لبيعها بالسوق السوداء و 1 حيازة أسمدة زراعية غير مخصصة للتداول .

وتـم اتخاذ الإجراءات القانونيـة قبل المضبوطين ، والوقائع التي تم ضبطها .