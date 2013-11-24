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إحالة 15 مسئولا بوزارتى الزراعة والمالية للمحاكمة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

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إحالة 15 مسئولا بوزارتى الزراعة والمالية للمحاكمة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام إحالة 15 مسئولا بوزارتى الزراعة والمالية للمحاكمة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية

وافق المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 12 مسئولاً بوزارة الزراعة و 3 من قيادات وزارة المالية للمحاكمة، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام.
> صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة و لم يحافظوا على أموال  وممتلكات جهة عملهم وخالفوا أحكام ضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

وكشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار الدكتور حازم صادق باشراف المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين الأول و الثاني و الثالث وهم من المسئولين بقطاع الحسابات و المديريات بوزارة المالية وافقوا على صرف مكافأت للعاملين بوزارتي المالية والزراعة وبنك الاستثمار القومي من غير العاملين بمركز بحوث الصحراء و دون موافقة جهات عملهم وتبين أن باقي المتهمين و هم من قيادات مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة سهلوا صرف المكافأت بدون وجه حق لغير العاملين بجهة عملهم و بدون وجه حق .

وقد انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.

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