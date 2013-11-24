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خادم الحرمين يبحث مع أميري الكويت وقطر الأحداث الإقليمية والدولية

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خادم الحرمين يبحث مع أميري الكويت وقطر الأحداث الإقليمية والدولية خادم الحرمين يبحث مع أميري الكويت وقطر الأحداث الإقليمية والدولية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في قصره بالرياض أمس السبت، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وعقد خادم الحرمين الشريفين وأميرا الكويت وقطر اجتماعاً، رحب في مستهله الملك عبدالله بالشيخ صباح الأحمد والشيخ تميم آل ثاني في المملكة العربية ، كما ناقش الاجتماع – بحسب وكالة الأنباء السعودية – عدداً من المواضيع التي تهم البلدان الثلاثة، ومسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى آفاق التعاون بين دول الخليج، وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات، كما جرى بحث مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وموقف البلدان الثلاثة منها.

وتأتي القمة الخليجية «الثلاثية» تزامناً مع مفاوضات جنيف بين الغرب وإيران حول البرنامج النووي ، كما تأتي قبل أيام من عقد قمة قادة دول الخليج التي تستضيفها الكويت منتصف الشهر المقبل.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعا في قمة الرياض الـ32 أخيراً، قادة دول مجلس التعاون إلى «تجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان موحد»، معلناً مبادرته لاتحاد خليجي متكامل في المجالات كافة.

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