استخدام حبوب منع الحمل ثلاث سنوات يسبب الإصابة بالمياه الزرقاء

أوضحت الدراسة العلمية التى أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين، أن هناك علاقة بين تناول حبوب منع الحمل عن طريق الفم لمدة ثلاثة سنوات متتالية، وخطر مضاعفة الإصابة بمرض المياه الزرقاء الذى يصيب العيون، والمعروف باسم الجلوكوما.

وكان الفريق قد أجرى أبحاثه على 3 آلاف و406 من سيدات يبلغن فيما فوق الـ40 عاما، حيث أثبتت الأبحاث أن هناك علاقة بين حبوب منع الحمل والإصابة بمرض الجلوكوما، وذلك بسبب تعدد أجيال حبوب منع الحمل لذلك يجب مراقبة المرأة لعيونها، خاصة عند استخدامهن الحبوب لأكثر من ثلاثة سنوات، والكشف الدورى لدى طبيب العيون لتفادى مخاطر هذا المرض.