الجراحة هى الحل الوحيد للتخلص من الحسنة الخبيثة

الميلانوما هو ورم خبيث يصيب الخلايا الصبغية، وهى الخلايا التى تفرز المادة الصبغية الغامقة المسئولة عن لون البشرة، فهذا النوع من السرطان يصيب غالباً البشرة، ولكن قد يوجد أيضا فى أجزاء أخرى من الجسم كالأمعاء والعين.

تسأل قارئة: ما هى سرطان الخلايا الصبغية "الميلانوما" وما أعراضها؟

يجيب الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، قائلا، إن الميلانوما هى نوع من الحسنات التى تظهر على الجلد، وتكون ذات لون داكن، وتنقسم إلى نوعين الحسنة الحميدة والحسنة الخبيثة.

والنوع الأول وهو الأكثر انتشاراً عند جميع الناس، ويصيب أجزاء لجسم المختلفة ولا يصاحبه أى أعراض ولا خوف منه، أما الحسنة الخبيثة يكون لونها أسود، ويلاحظ أنها تزداد فى الحجم، ويصاحبها رغبة فى الحكة، ثم تتطور ويصاحبها تكون قرحة وقد تنزف والحسنات الخبيثة، قد تمتد إلى الأنسجة الداخلية وترسل خلايا سرطانية إلى أجزاء أخرى بالجسم.

وأشار "الناظر" إلى أن العلاج الوحيد للتخلص من الحسنة بنوعيها هو الاستئصال الجراحى، ولا يوجد أى علاج دوائى لها.