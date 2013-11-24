5 ديسمبر نظر استئناف الجزيرة ضد وزير الإعلام و”نايل سات”‎

حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 5 ديسمبر المقبل لنظر الاستئناف المقدم من قناة الجزيرة على قرار محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيًا نظر الدعوى ضد وزير الإعلام وشركة القمار الصناعية .

كان قد تقدم إبراهيم حسانين المحامي وكيلًا لقناة الجزيرة الفضائية باستئناف على قرار محكمة الأمور المستعجلة القاضي بعدم أختصاص نظر دعوى تطالب بالتعويض من وزير الإعلام وشركة الأقمار الصناعية “نايل سات ” نتيجة التضرر من التشويش على القمر الصناعي “نايل سات ” .

كانت قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفض الدعوى المقامة من قناة الجزيرة الفضائية ضد وزير الإعلام بصفتة ، والممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الصناعية ” نايل سات ” والتي تطالب بالتعويض من التضرر نتيجة تعرضها لتشويش إرسالها التي تبثة عبر القمر الصناعي ” نايل سات ” يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى منتصف الليل .