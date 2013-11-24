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كيري: الاتفاق النووي يجعل الشرق الأوسط أكثر أمنا

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كيري: الاتفاق النووي يجعل الشرق الأوسط أكثر أمنا كيري: الاتفاق النووي يجعل الشرق الأوسط أكثر أمنا

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الأحد إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ايران والقوى الكبرى سيجعل من الصعب على ايران الاندفاع نحو صنع سلاح نووي وسيجعل اسرائيل وحلفاء امريكا الاخرين أكثر أمنا.

وأوضح “كيري” بعد توقيع الاتفاق بين ايران والقوى الكبرى الست أنه على الرغم من أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما لا يستبعد استخدام التهديد بالقوة كخيار في المواجهة النووية الايرانية، إلا أنه يرى أنه يجب اولا استنفاد السبل الدبلوماسية.

وأكد “كيري”، متحدثا عن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأزمة النووية المستمرة منذ عشر سنوات، أن الاتفاق لا يتضمن أي اعتراف “بحق” ايران في تخصيب اليورانيوم.

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