أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

العثور على تابوتين فرعونيين من الحجر الجيري في البحيرة

  • مصر
  • 6
Google+ Print
العثور على تابوتين فرعونيين من الحجر الجيري في البحيرة العثور على تابوتين فرعونيين من الحجر الجيري في البحيرة

عثرت مباحث الآثار بالتعاون مع مفتشي آثار منطقة البحيرة على تابوتين أثريين وبعض الآثار الأخرى تعود للعصر الفرعوني في مركز الدلنجات.

تلقى اللواء محمد حبيب، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز الدلنجات يفيد بالعثور على تلك الآثار في قطعة أرض مملوكة لورثة «أحمد. ح»، وكانت المعلومات وردت لضباط قسم مباحث السياحة والآثار بالبحيرة بالعثور على غطاء تابوت حجري يعتقد أنه أثري، في قرية كاميليا بمركز الدلنجات، فتم التنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات وبالفحص تبين وجود غطاء لتابوت من الحجر الجيري بطول 234 سم وعرض 100 سم، ولا يوجد به نقوش وبه كسور متفرقة.

تم ندب لجنة من مفتشي منطقة آثار البحيرة وأفادت بأن جزءا من الأرض المشار إليها يقع داخل تل آثار كوم الخرز وأن الغطاء يرجع إلى العصر الفرعوني المتأخر، وبفحص المنطقة المحيطة تم العثور على جبانة من الحجر الجيري على هيئة تابوت مستطيل وتابوت آخر بطول 260 سم وعرض 70 سم، يستخدم كحوض لري الأراضي الزراعية، وبعض بقايا دفانات سطحية من الحجر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم «5888 /2013 إداري مركز شرطة الدلنجات».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية