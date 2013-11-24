العثور على تابوتين فرعونيين من الحجر الجيري في البحيرة

عثرت مباحث الآثار بالتعاون مع مفتشي آثار منطقة البحيرة على تابوتين أثريين وبعض الآثار الأخرى تعود للعصر الفرعوني في مركز الدلنجات.

تلقى اللواء محمد حبيب، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز الدلنجات يفيد بالعثور على تلك الآثار في قطعة أرض مملوكة لورثة «أحمد. ح»، وكانت المعلومات وردت لضباط قسم مباحث السياحة والآثار بالبحيرة بالعثور على غطاء تابوت حجري يعتقد أنه أثري، في قرية كاميليا بمركز الدلنجات، فتم التنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات وبالفحص تبين وجود غطاء لتابوت من الحجر الجيري بطول 234 سم وعرض 100 سم، ولا يوجد به نقوش وبه كسور متفرقة.

تم ندب لجنة من مفتشي منطقة آثار البحيرة وأفادت بأن جزءا من الأرض المشار إليها يقع داخل تل آثار كوم الخرز وأن الغطاء يرجع إلى العصر الفرعوني المتأخر، وبفحص المنطقة المحيطة تم العثور على جبانة من الحجر الجيري على هيئة تابوت مستطيل وتابوت آخر بطول 260 سم وعرض 70 سم، يستخدم كحوض لري الأراضي الزراعية، وبعض بقايا دفانات سطحية من الحجر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم «5888 /2013 إداري مركز شرطة الدلنجات».