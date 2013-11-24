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إجراء تحويلات مرورية بسبب إغلاق ميداني رابعة والتحرير أمام حركة السيارات

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إجراء تحويلات مرورية بسبب إغلاق ميداني رابعة والتحرير أمام حركة السيارات إجراء تحويلات مرورية بسبب إغلاق ميداني رابعة والتحرير أمام حركة السيارات

أرشيفية

أعلن العميد فتحي عمارة رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة قيام الإدارة بإجراء تحويلات مرورية بسبب إغلاق ميادني رابعة العدوية والتحرير أمام حركة مرور السيارات، استعدادا لمظاهرات التي دعا إليها تنظيم الاخوان اليوم.

وناشد العميد عمارة – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – قائدي السيارات بمدينة نصر بالابتعاد عن شوارع مصطفى النحاس وامتداد طريق نصر واستخدام شارع الثورة للمتجه إلى مناطق وسط القاهرة او استخدام الطريق الدائري بالنسبة للمتجهين إلى مناطق المعادي وحلوان والبساتين وكذلك المتجهين الى محافظة الجيزة.

وأكد العميد عمارة أن رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة يتابعون الحالة المرورية سواء من المواقع الميدانية بشوارع العاصمة او من خلال غرفة عمليات الوزارة لمساعدة المواطنين على البعد عن مناطق الازدحام وتسيير الحركة المرورية.

أ ش أ

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