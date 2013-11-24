سقوط تشكيل عصابي تخصص في خطف المواطنين بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من إلقاء القبض علي تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص يتزعمه سائق تخصص في خطف المواطنين وإطلاق سراحهم مقابل الحصول علي فدية مالية.

كان اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا قد تلقي إخطاراً من العميد هشام نصر بورود بلاغات لمركز شرطه ملوي بتكراروقوع حوادث خطف المواطنين بالمنيا وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسه العميد محمد عبد العظيم رئيس فرع البحث الجنائي جنوب تحت اشراف مدير البحث توصل للقبض علي تشكيل عصابي يتزعمه سائق يدعي ( احمد- ض – م) 25 سنه ومقيم ببندر ملوي و( محمود –ع ) 35 سنه تاجر خضار ( محمد –ع –م ) 25 سنه و( م ع – ا) 25 سنه مقيمون بذات الناحيه يقومون بخطف المواطنين للحصول علي فديه مقابل إطلاق سراحهم وتبين أن المتهمين قاموا بارتكاب العديد من جرائم الخطف كان آخرها اختطاف مواطن يدعي كريم سعد 20 سنه حاصل علي دبلوم أثناء عودته من منزله بعد صلاته العشاء حيث خرج عليه المتهمين ملثمون ويحملون أسلحة آلية وقاموا باختطافه واتصلوا بوالده وطلبوا منه فديه ماليه قدرها مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه وتم التفاوض مع والد المجني عليه الذي يعمل موظف بالسكة الحديد وتم تخفيض الفدية إلي 60 ألف جنيه حصل عليها المتهمون ولكن أجهزة الأمن تمكنت من ضبطهم وبحوزتهم 30 ألف جنيه من الفدية التي حصلوا عليها من والد الشاب المختطف وتحرر محضر بالواقعة وجار عرض المتهمين علي النيابة العامة.