في Arabs got talent علي جابر يصوّر نجوى كرم بكاميرته ويعانقها مرتين بحرارة

جاءت الحلقة الخامسة من العروض المباشرة في مرحلة النصف نهائيات من برنامج Arabs got talent مخيّبة للأمال بنتائجها، مع تأهل فريق "شوارعنا" و"karimbo" إلى مرحلة التصفيات النهائية، على الرغم من أنهما لم يحظيا بالمديح الكافي من قبل أعضاء لجنة التحكيم خلال تقديمهما لعروضهما على المسرح. وكان أبرز الخاسرين محمد الخطيب الذي كانت له صولات وجولات على المسرح، من خلال تجسيد شخصية "الأخت فوزية" ببراعة لم تخل من الموهبة والارتجال وسرعة البديهية و"خفة الدم الشامية" .

محمد الخطيب الذي وصل بفضل تصويت الجمهور إلى مرحلة الحسم في تلك الحلقة وجد نفسه في مواجهة شرسة مع فريق " karimbo "، بعد أن نجح فريق "شوارعنا" من حجز مكانه والتأهل إلى مرحلة التصفيات النهائية لكونه حصد أعلى نسبة تصويت من الجمهور، وعندما جاء دور تصويت أعضاء اللجنة للاختيار بينه وبين فريق "karimbo " توزعت الأصوات الأربعة مناصفة بين المتنافسين، عندما صوّت أحمد حلمي ونجوى كرم لـ " karimbo ". بينما فضّل ناصر القصبي وعلي جابر التصويت لمنافسه محمد الخطيب، وهذا التعادل في أصوات لجنة التحكيم، للمرة الثانية في هذا الموسم أجبر قصي وريا إلى الإعلان بأنه يجب العودة مجدداً الى نتائج تصويت الجمهور، فصبّت النتيجة في مصلحة فريق " karimbo " الذي احتلّ المرتبة الثانية في عدد الأصوات.

لماذا تدخل رجال الأمن؟

كان لافتاً جو الارتجال الذي خيّم على تلك الحلقة، فلقد نجح أحمد حلمي باستفزاز المشترك شاكر القناوي الذي قدّم عروضاً بالعصا مع فرقة استعراضية رافقته رقصاً، فقطع وصلته وارتجل بلهجته الصعيدية أشعار مديح لأعضاء اللجنة. ولكن تفاعل وتجاوب أعضاء اللجنة كما الجمهور معه، جعله ينسجم ويستفيض في الارتجال، فتجاوز الوقت المسموح له. ولم يتوقف ويغادر المسرح إلا بعد تدخل إجباري ولطيف من قصي، كما تكرر الموقف نفسه مع " مهووس نجوى كرم" محمد الخطيب الذي زفّها وسط تفاعل وتصفيق الجمهور، وهي بدت سعيدة ومتجاوبة حتى أنها قالت له جملتها الشهيرة "يخرب بيتك شو مهضوم". فوصل به الحماس الى حدّ الاقتراب منها وتقبيل يدها. ولكنه عندما حاول الاقتراب من علي جابر وتقبيله أبعده العميد عنه بحركة عفوية. ثم ما لبث أن استجاب لرغبته وأعطاه القبلة التي كان يريدها منه. ولكنه عندما حاول الاقتراب من أحمد حلمي تدخل رجال الأمن التابعين وأبعدوه عنه وأعادوه الى المسرح.

إصلاح فستان نجوى وتسريحة شعرها

وكما في كل الحلقات السابقة كانت نجوى كرم نجمة الحلقة بامتياز، وهذا أمر بديهي لكونها الأنثى الوحيدة بين ثلاثة ذكور، ولكن يبدو أنها وصلت هذه المرة إلى الاستوديو متأخرة، إذ لم يمر دقائق قليلة على جلوسها على كرسي الحكّام، حتى سارع مساعدوها في فترة "البريك" إلى إصلاح فستانها الفضي وتسريحة شعرها من خلال تثبيت "وصلة الشعر المستعارة" التي يبدو أنها لم تكن ثابتة في مكانها كما يجب، بسبب ضيق الوقت ومسارعة نجوى إلى دخول المسرح مع زملائها، بعد أن أعلن مدير المسرح بدء عرض البرنامج. ويبدو أن هذا الوضع أثار حشرية علي جابر فسارع إلى تصويرها بفيديو كاميرا هاتفه الخليوي، كما أنه استغلّ فترة "البريك" مرة ثانية وبادر إلى معانقتها بحرارة لمرتين متتاليتين.

معجبو أحمد حلمي

وفي فترة "البريكات" أيضاً كان يسارع معجبو أحمد حلمي إلى التقاط الصور معه. وهو كان كريماً معهم. ولكن قصيّ خضر لم يكن أقل كرماً منه. إذ لم يبخل هو أيضاً على معجبيه بالتقاط الصور معه.