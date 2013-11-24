افتتاح مقر جديد لحزب "فرسان مصر" بمركز ومدينة جرجا سوهاج

افتتح اللواء عبد الرافع درويش رئيس حزب فرسان مصر مقر الحزب الجديد بمركز ومدينة جرجا، بمشاركة عدد من قيادات الحزب بالأمانة العامة للحزب بسوهاج وبالقاهرة.

وفى هذا السياق أكد رئيس الحزب فى لقائه مع أهالى مدينة جرجا، أن مصر فى حاجة إلى تضافر الجهود وأن الفترة القادمة، وأنه لابد لكل مصرى يحب مصر أن يحافظ عليها، وردا على سؤال حول مدى إمكانية استجابة الفريق عبد الفتاح السيسى للترشيح للرئاسة، رد "درويش" أن السيسى إذا رفض الترشيح فسيكون هناك تحرك شعبى لأجل مطالبته بالترشيح.

وعلى جانب آخر ناقشت قيادات الحزب مع الأهالى مدى العمل على حل المشاكل ودور الحزب فيها، وأوضحوا أن "فرسان مصر" يعمل لصالح مصر وأن هناك أفكارا كثيرة، وفى حالة فوز الحزب بتشكيل الحكومة سيكون هناك الكثير من أجل مصر بصفة عامة ولأهل الصعيد بصفة خاصة.