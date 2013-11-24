تجمع أهالى طرابلس يعلن استمرار العصيان حتى تنفيذ القرارين 27 و53

طرابلس (أ. ش. أ)

أعلن تجمع أهالى وسكان العاصمة الليبية طرابلس الليلة، عن استمرار العصيان المدنى مع الاحتجاج والمطالبة بخروج كافة التشكيلات المسلحة حتى تنفيذ القرارين الـ 27 و53.

وأكد التجمع فى بيان أصدر مساء أمس السبت، أن تجمعهم بعيد كل البعد عن أى تجاذبات سياسية، وأن الهدف الرئيسى له هو إخراج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس.

وأوضح البيان أنه قد تم تشكيل لجان خاصة من أهالى العاصمة، لمتابعة تنفيذ خروج جميع التشكيلات المسلحة المعلن عنها.

واستنكر تجمع أهالى وسكان طرابلس الكبرى، أى محاولة من بعض الأطراف، لاستغلال مظاهراته الكبرى المحددة بمطلب واحد هو الضغط لتطبيق القرارين 27 و53.