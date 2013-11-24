"أنا صيدلى أنا فاهم شغلى" تقدم نصائح لتعامل مع الأمراض المختلفة

فى الطبيعى يجب أن تبدأ أى منظومة تثقيفية خاصة إذا كانت لها علاقة بالطب والصيدلة، من خلال توعية العامة بأهمية ودور الصيدلى فى المجتمع، وأن دوره لا يقتصر على قراءة الروشتة وإعطاء الأدوية.

إلا أن الدكتور أحمد الجويلى، حسام مفتاح، صيادلة ومؤسسى حملة أنا صيدلى، أنا فاهم شغلى، كان لهم فكر مختلف تماما فقد رأوا أن الصيادلة هم جزء من العامة وأن كثيرا منهم لا يدرك دوره الحقيقى، لذلك سعت الحملة إلى توعية الصيدلى وتطويره حتى يصبح أكثر إقناعا للمريض بأنه كفء.

وقال الجويلى إن الحملة والتى بدأت فى 2010، كان لها دور كبير فى المحافظات المختلفة فقد نزلت إلى الشارع منذ 2011، فى 7 محافظات مختلفة وفى 2012 قمنا بالخروج إلى 10 محافظات، منها القاهرة، والإسكندرية، المنيا، دمياط وكانت الحملة تقف بالشارع وتستمر لمدة 5 ساعات وكانت بعنوان أنا صيدلى أنا فاهم شغلى والدليل اسألنى.

وحتى إذا لم يستطع الصيدلى الإجابة على تساؤلات المريض كان يتواصل معنا من خلال الشبكة المعلوماتية لإثراء الصيدلى أولا ولإشعار المواطن أن مهنة الصيدلة تتطور كل لحظة وقامت حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى بعمل تطبيق على الفيس بوك ويشترك به أكثر من 50 ألف صيدلى، ويعمل التطبيق على تقديم نصائح عامة فى أهم الأمور الحياتية وينقسم النصائح إلى فئات.

التعامل مع الإسهال

فإذا كان طفلك يعانى من الإسهال فإن أول الأمور التى عليك الانتباه لها هى عدم منعك للطفل، "أيا كان عمر من يعانى الإسهال" من تناول السوائل والأملاح بسبب أن الإسهال يجعل الطفل يفقد كثيرا من الأملاح، مما يؤدى إلى حدوث جفاف.

وأضاف إذا كنت تتعامل مع طفل على وجه الخصوص يعانى من الإسهال فى مرحلة الرضاعة، فيجب إعطاؤه لبن الأم، أو استخدام الألبان الصناعية من خلال مضاعفة كمية المياه لتعويض السوائل، أما إذا كان فى سن معقولة، فيمكن إعطاؤه عصائر، ويفضل أن تكون طبيعية أو الشوربة.

متكحلهاش عشان حتعميها

> إن من أشهر الأخطاء الشائعة فى الريف المصرى هو وضع الكحل فى عين المولود، أو المولودة خلال الأسبوع الأول، ظنا منهم أن هذا له فائدة كبيرة للمولود ولكنهم لا يدركون أنهم يعرضون أطفالهم للعمى. لأن العين تعتبر جرحا مفتوحا، لا يجب مساسه بأى شىء غير معقم، ووضع الكحل (غير مضمون النظافة)، يمكن أن يسبب التهابات فظيعة الدرجة داخل العين. بالإضافة إلى احتوائه على مادة أكسيد الزنك المختلط بمادة الرصاص وهو خطأ فادح قد يسبب العمى.

ممنوع الألبان لأقل من سنتين

إن الكثير من الأمهات يقومن بإعطاء أبنائهن منتجات ألبانية، مثل الزبادى أو اللبن بسبب ضعف الأم أو رغبتها فى فطام الطفل سريعا معللا ذلك. بأن اللبن البقرى يحتوى على بروتينات يمكن أن تسبب حساسية للطفل، وتكون عنده أجسام مضادة مناعية لمهاجمة هذه البروتينات، مشيرا إلى أن تلك الأجسام المضادة أحيانا لا تستطيع أن تفرق بين البروتينات والأجزاء الأخرى الموجودة فى البنكرياس (المسئولة عن إفراز الأنسولين) وتدمّرها.لذلك يجب إعطاء الطفل لبنا صناعيا حتى إذا كان سعره مرتفعا.

كارت أبيض يحميك

> الجميع معرض للحوادث فى أى وقت لذلك على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حساسية تجاه طعام ما أو رائحة بوضع "كارت" صغير فى الجيب مكتوب فيه الحالة الصحية للشخص مما يساعد الطبيب أو الصيدلى، أو القائم بالرعاية الصحية فى حال التعرض للإغماء أو الحوادث.

لمريض السكر ارتدى شراب أبيض

> على مريض السكر ارتداء شراب أبيض لأن الإصابة بالقدم السكرى هى إصابة خطيرة وتحدث نتيجة خدش أو إصابة بسيطة بالقدم وتحدث دون أن يشعر بها المريض مما يمكن أن يسبب فى وجود غرغرينة تستوجب البتر فى بعض الأحيان والشراب الأبيض، هو أكثر الألوان الذى يمكن أن نلاحظ فيه وجود قطرات من الدماء.

الكورتيزون ليس علاجا للنحافة

> كثيرون ممن يعانون النحافة الشديدة يحاولون تناول أدوية تحتوى على الكورتيزون من أجل الحصول على زيادة سريعة فى الوزن ولكنهم لا يدرون أن الكورتيزون له أضرار أكثر من فائدته، خاصة وأنها تأتى على المدى الطويل مثل الضغط والسكر وقرحة المعدة وهشاشة العظام وضعف المناعة. بجانب أن استخدام الكورتيزون كعلاج للنحافة غير فعال، حيث يعمل الكورتيزون على إعادة توزيع الدهون فى الجسم بشكل غير محبب

لا تجعل عضلاتك سببا فى العقم

بعض الشباب يسعون بتحريض من بعض مدربى ألعاب كمال الأجسام المنشطات هرمونية من أجل صنع عضلات، وتعطى جسما "منفوخا من الخارج وليست له أى قوة فعلية بالداخل"، طبعاً بغض النظر عن خطورتها والتى قد تؤدى إلى الوفاة فى أغلب الأحيان أو أنها تكون قاتلة فى كثير من الأحيان للحيوانات المنوية، مما يتسبب فى إصابة الشاب فى بداية حياته بالعقم.

كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام

للوقاية من مرض هشاشة العظام، يجب أن تحرص على تناول الحليب ومشتقاته وأن تقلل من تناول البروتينات. بالإضافة إلى الابتعاد تمامًا عن التدخين والكحوليات والقهوة والكافيين، وتجنب حدوث الكسور بعمل التعديلات الضرورية فى منزلك أو بيئة عملك، لمنع السقوط والحرص على ارتداء عدسات تعديل الإبصار أو النظارات الطبية فى حالة ضعف النظر ولا ترهق عظام الظهر أو الأقدام بالجلوس بشكل خطأ أو حمل أشياء ثقيلة لفترة طويلة، وحاول أن تمارس الرياضة بانتظام حتى وإن كانت رياضة المشى الجاد لمدة نصف ساعة يوميًا فقط.

احذرى الإصابة بفيروس سى

استخدام الأدوات الشخصية للآخرين حتى وإن كان قريبا منك فلا تستخدم أمواس الحلاقة، أو أدواتها على وجه التحديد، أو استخدام فرشاة الأسنان أو القصافة، وإذا ذهبت إلى محلات "الكوافير أو الحلاقة" لا تستخدم أدوات أى شخص آخر، وتأكد من أن الأمواس المستخدمة فى تلك المحلات غير مستخدمة.وللفتيات احذرى تناقل دبابيس الطرحة بين الفتيات وعلى وجه الخصوص غير المعروفين، فقد تكون مصابة بالمرض وتنقله لك عن طريق العدوى.

لا تتناول الدواء بجرعات كبيرة

البعض يسعى إلى إعطاء المريض جرعات أكبر من الذى كتبها الطبيب أو الصيدلى، اعتقادا منه أنها تؤدى إلى شفائه، ولكنها تسبب له ما يسمى "بالتسمم العلاجى". ويجب على المسئول عن المريض أن تلتزم بالجرعات المحددة للدواء لأن أى زيادة فى جرعات الدواء قد تؤدى إلى حدوث مضاعفات تصل فى بعض الأحيان إلى الوفاة.

تساقط الشعر لا يختفى بتغيير الشامبو

إن كنت تعانى- أنت أو أحد معارفك- من تساقط الشعر أو تقصفه، فيجب أن تدرك أن الأمر لن ينتهى عند مجرد استخدام شامبو مختلف أو كريم للشعر، وذلك لأن أغلب أسباب تساقط الشعر، بسبب مشكلات تكون داخلية، تحتاج لعلاج دوائى يؤخذ عن طريق الفم، بجانب العلاجات الموضعية، وأهم هذه الأسباب هى فقر الدم أو الأنيميا.

لا تيأس من رحمة الله

"لا تجعل يأسك فى الشفاء، يقضى على إمكانية علاجك فكثيرون أصبحوا قادرين على الإعلان عن أى شيء أو أى نتج تحت ادعاء أنه منتج مرخص من وزارة الصحة وهو فى الحقيقة منتج صناعة "بير سلم " وفى ظل غياب وزارة الصحة، وعدم قدرتها على مجابهة الإعلانات على القنوات الفضائية، يمكنك أن تجد إعلانات لمنتجات- لا فاعلية لها- مثل: قوة الحصان، وقوة التنين، وغيرها من المنتجات مجهولة المصدر والتى يمكن أن تسبب مضاعفات قوية وخطيرة لمن يتناولها لأنها غير مضمون.

ورق الجرائد لقراءة وليس للأكل

من أحد أخطر العادات الصحية التى يقوم بها عدد كبير من الناس، هو وضع ورق الجرائد على السفرة أو المنضدة، من أجل الحفاظ على نظافتها، ووضع الطعام فوقها مباشرة، أو لف المواد الغذائية والسندوتشات والخضروات الورقية فى ورق الجرائد، للحفاظ عليها من الاختلاط بما حولها هذه الأوراق تحتوى على مواد خطيرة جدا أكثر من 5000 مادة كيميائية، أكثرها ضار بالجسم، إما بشكل مفاجئ، أو عند تراكمه داخل الجسم، مما يرهق الكبد والكلى فى محاولة إخراجهم من الجسم، بجانب أن تراكمهم فى أعضاء معينة يمكن أن يضر بها على المدى البعيد.