الإمارات تستضيف لقاءي الفرق الكشفية لذوي الإعاقة وقادة الأنشطة الخليجيين

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وبإشراف عام من الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، ومحمد محمد فاضل الهاملي مدير عام مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

تستضيف جمعية كشافة الإمارات بالعاصمة أبوظبي، الدورة التخصصية لتأهيل قادة الفرق الكشفية للمعاقين، ولقاء المسؤولين عن النشاط الكشفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، وبمشاركة إحدى عشرة دولة عربية.

إعداد

وقال القائد الكشفي الدولي عبد الله بلال الشامسي أمين عام جمعية كشافة الإمارات: تكمن أهمية تنظيم هذه الدورة في إعداد قادة مؤهلين للإشراف على تنظيم البرامج والأنشطة الكشفية للمعاقين، وتكوين فرقهم الكشفية من ناحية، ولتأكيد الجهود التي تبذلها دولتنا الحبيبة من الاهتمام الكبير برعاية وتأهيل المعاقين، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، لهم حقوق وواجبات من ناحية أخرى.

ولكون الأنشطة والبرامج الكشفية ليست بعيدة عن هذا المجال، فهي تعد مدخلًا هاماً لذاك الدمج، لاحتوائها على برامج ومهارات مختلفة، تساعد على وضعهم في المستوى الموازي لأقرانهم الأسوياء.

ومن جانبه رحب محمد محمد فاضل الهاملي مدير عام مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وذوي الاحتياجات الخاصة بالمشاركين في اللقاءين، مشيراً إلى أنه قد جند مركز أبوظبي لرعاية المعاقين إمكاناته ومقوماته المميزة، لإنجاح هذا التجمع الكشفي العربي، باستضافته لفعاليات الدورة، واللقاء ومن ناحية أخرى، تبذل اللجان المنظمة جهودها المتواصلة، لعكس المستوى المتقدم لأبناء الإمارات في تنظيم واستضافة الأنشطة والفعاليات الرياضية، والشبابية المختلفة.