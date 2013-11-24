«طرق دبي» تفوز بفضية وبرونزية جائزة الإمارات للطاقة

فازت هيئة الطرق والمواصلات بجائزتين ضمن فئات جائزة الإمارات للطاقة التي تهدف لتسليط الضوء على أفضل الممارسات والمبادرات في مجال كفاءة الطاقة، والاستدامة، والطاقة البديلة، وحماية البيئة، وحصلت الهيئة على المركز الثاني في فئة كفاءة الطاقة في القطاع العام وذلك عن مبادراتها في تشغيل وسائل نقل صديقة للبيئة، وحصلت على المركز الثالث في فئة مشاريع الطاقة الكبرى وذلك عن مشروع مترو دبي.

وأعرب مطر الطاير رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي للهيئة خلال استقباله لفريق العمل في المشروعين الفائزين عن سروره بهذا الانجاز، كون جائزة الإمارات لها سمعة عالمية وتحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كما أن الهيئة حصلت على هذه الجائزة بعد منافسة مع شركات عالمية كبرى متخصصة في مجال الطاقة.

خطة استراتيجية

وقال: وضعت هيئة الطرق والمواصلات موضوع حماية البيئة وترشيد استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، على رأس أولويات خطتها الاستراتيجية، المنبثقة من خطة دبي الاستراتيجية لقطاع البنية التحتية، المتمثلة في تحقيق التكامل بين منظومة النقل الجماعي المختلفة في الإمارة.

حيث تعد السلامة والاستدامة إحدى الغايات الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت العديد من المشاريع وطرحت برامج ومبادرات مختلفة لترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة، ويقف على رأس هذه المشاريع مترو دبي الذي روعي في تصميمة وتنفيذه وتصنيعه استخدام أحدث التقنيات الحديثة بحيث يكون صديقاً للبيئة.

كما قامت الهيئة بإحلال أسطول حافلات المواصلات العامة القديم، بأحدث الحافلات المتوافقة مع المواصفات الأوروبية يورو 4 و5، ودشنت الهيئة التشغيل التجريبي للمركبات الهجينة الصديقة للبيئة، وكذلك التشغيل التجريبي لعبرات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بدلاً من الديزل.

وأضاف : إن الهيئة حريصة على تحسين وتطوير خدمة النقل البحري بواسطة العبرات التراثية بين ضفتي خور دبي، ومؤخراً دشنت الهيئة مبادرة "الحافلة الخضراء"، التي تعد إحدى مبادرات الهيئة لترجمة دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لإطلاق مبادرة الاقتصاد الأخضر.

وتطبيق "الحافلة الخضراء"، أحدث ما توصلت إليه التقنيات الخضراء في قطاع الجماعي المواصلات العامة، حيث تستخدم وقود الديزل الحيوي B50 الذي يحتوي على نسبة 5% من زيت الطعام المعاد تدويره، هذه النسبة البسيطة من شأنها خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 78%.

مشاريع كبرى

وتابع : يعد مترو دبي الفائز بالمركز الثالث في فئة مشاريع الطاقة الكبرى أحد أهم مشاريع النقل الصديقة للبيئة في العالم، حيث روعي عند تصميم وتنفيذ المشروع أن يكون مترو دبي صديقاً للبيئة.

وركز مشروع الطاقة الذي أطلقته الهيئة، مع إنشاء مترو دبي على أجزاء ذات الاستهلاك العالي للطاقة الكهربائية، التي تتمثل في المحطات الكهربائية ونظام القطارات، ونظام التبريد، وتصميم المحطات بمستوى إضاءة طبيعية، وانعكس مشروع ترشيد الطاقة في مترو دبي على استهلاك الطاقة الكهربائية.

فانخفضت تكاليف تشغيل نظام المترو بصورة مباشرة، بتقليل كمية الكهرباء المستهلكة، موضحاً أن مترو دبي يستخدم أحدث الحلول والتقنيات التي تساهم في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث يتم استعمال الطاقة الكهربائية المتولدة من خلال نظام كبح القطارات أثناء عملية التوقف.

وتم رفع الضغط العالي إلى 33 كيلو فولت لشبكة الطاقة الكهربائية الرئيسة عوضا عن 11 كيلو فولت، وتوفير التكييف لمحطات المترو من خلال محطات التبريد المركزية ذات المردود العالي عوضا عن نظم التكييف العادية، كما يتم استعمال نظام التحكم الآلي لتنظيم تزامن حركة القطارات .

جودة عالية

قال مطر الطاير إن هيئةالطرق والمواصلات ماضية في جهودها لتوفير وسائل نقل وأنظمة مواصلات ذات جودة عالية وصديقة للبيئة، لافتا إلى أنها تشجع الجهود التي تدعم النقل الجماعي في الدولة من خلال جائزة دبي للنقل المستدام.