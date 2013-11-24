ضربات القلب مؤشر للإصابة بارتفاع ضغط الدم والغدة الدرقية

ضربات القلب فى الإنسان الطبيعى تختلف من الرجل للمرأة حسب الجنس والسن، ومن الشخص الرياضى عن الشخص العادى الذى لا يمارس الرياضة، فضربات القلب عند الإنسان الطبيعى تتراوح من 60:90 ضربة فى الدقيقة الواحدة، ولكن إذا زادت الضربات عن المعدل الطبيعى لها واستمرت فى الزيادة ربما تعكس وجود بعض الأمراض منها ارتفاع ضغط الدم واضطرابات فى إفرازات الغدة الدرقية.

يقول الدكتور أشرف رياض وصفى رياض استشارى أمراض القلب والباطنة إن ارتفاع ضغط الدم قد يصاحبه بعض الأعراض كالانفعالات العصبية والتوترات خاصة عند المرأة بعد بلوغ سن اليأس، فإن مثل هذه الظروف تزداد ضربات القلب ويشعر المريض بالخفقان وضيق فى التنفس، الذى يزداد مع الخوف وامتلاء البطن وتناول بعض المنبهات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة وبعض المياه الغازية.

ويضيف استشارى أمراض القلب والباطنة أن اضطرابات إفرازات الغدة الدرقية من أهم الأمراض التى تزيد من ضربات القلب عن الحد الطبيعى فى الإنسان العادى فى وقت السكون وعدم بذل أى مجهود ويزداد مع زيادة المجهود والانفعالات، وذلك يتطلب عمل فحص دقيق للغدة درقية بالأشعة الموجات فوق الصوتية لمعرفة حجمها هل تحتاج حلا جراحيا أم علاجا طبيا.

يشير الطبيب أنه لابد من إجراء وظائف الغدة الدرقية وإعطاء العقار المناسب لعلاج هذه الوظائف واضطرابها، الأمر الذى ربما أن يكرر التحاليل الخاصة بالغدة الدرقية بعد ثلاثة شهور لإعادة نفس الجرعة المعطاة لمعالجة إفرازات الغدة الدرقية.

يوضح أشرف رياض أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة وخاصة من يمارسون ألعابا عنيفة تزداد ضربات القلب لديهم أحيانا، وتكون ضربات طبيعية غير مرضية حسب نوع الرياضة والمجهود الذى يبذلونه.