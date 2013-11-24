«حزب تركستان الإسلامي» يتبنى هجوم 28 أكتوبر في «بكين»

أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم «حزب تركستان الإسلامي» مسؤوليتها عن الحادث، الذي وقع في ساحة «تين إن مين» بالعاصمة الصينية بكين في 28 أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص قائلة «الحادث عبارة عن عملية جهادية».ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، السبت، عن زعيم الجماعة المزعومة عبدالله منصور، قوله «عملية الشهر الماضي كانت بداية لهجمات أخرى تستهدف السلطات الصينية».كانت السلطات الصينية حملت حركة أطلقت عليها اسم «الحركة الإسلامية في تركستان الشرقية» مسؤولية الهجوم، وألقت القبض على 5 أشخاص قالت إنهم إسلاميون متشددون كانوا يخططون لمهاجمة أهداف في الصين .

شبكةعيونالإخبارية

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