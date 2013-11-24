' من الطبيعي أن يشعر رونالدو الأفضل في العالم بالإرهاق '

ألميريا (إفي): اعتبر مهاجم ريال مدريد الإسباني الصاعد ألبارو موراتا عقب الفوز على ألميريا بخماسية نظيفة في الجولة الـ14 بالليجا أن شعور زميله في الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو بالإرهاق يعتبر أمرا طبيعيا.

وقال موراتا في تصريحات صحفية عقب المباراة التي خرج رونالدو منها (ق52) عقب اصابة عضلية بسيطة تعرض لها "من الطبيعي أن يشعر بالإرهاق عقب العرض الرائع الذي قدمه مع البرتغال، إنه أفضل لاعب في العالم، ولكن من حقه أيضا الحصول على بعض الراحة".

وقدم رونالدو مستوى رائع في اياب ملحق المونديال أمام السويد بسولنا حيث قاد منتخب بلاده للفوز بنتيجة 3-2 عن طريق احراز ثلاثة أهداف "هاتريك".

وأضاف اللاعب "عقب مباريات المنتخبات الأسبوع الماضي المدرب أخبرنا بهذا، بأن الكثير من اللاعبين سيشعرون بالإرهاق وعلينا التعامل مع الأمر".

وبخصوص تسجيله هدفا في مباراة اليوم قال موراتا "كلما شاركت أحاول دائما استغلال الفرص التي تتاح لي واليوم وقف التوفيق إلى جانبي".