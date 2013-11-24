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رونالدو: إصابتي ليست خطيرة

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رونالدو: إصابتي ليست خطيرة رونالدو: إصابتي ليست خطيرة

مدريد، (إفي): أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني أنه لا يعاني من إصابة خطيرة، وأن خروجه كان احترازيا بعد التحام قوي مع أحد لاعبي ألميريا في المباراة التي انتهت بفوز الميرينجي بخماسية نظيفة.

وأوضح اللاعب في تصريحات بعد المباراة لموقع النادي الملكي "خروجي كان احترازيا، لا أعاني من إصابات خطيرة، تعرضت لضربة في الشوط الأول، وشعرت ببعض الألم والتصلب في العضلة".

وكان رونالدو قد تم تغييره في الدقيقة 52 أمام ألميريا ليحل بدلا منه خيسي رودريجز.

وأحرز رونالدو الهدف الأول، قبل أن يتبعه الفرنسي كريم بنزيمة والويلزي جاريث بيل والإسبانيين إيسكو وألفارو موراتا بباقي الخماسية.

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