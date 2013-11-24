مباحث الشرقية تلقي القبض على أحد المتهمين بقتل معاون مباحث كفر شكر بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح بالشرقية من القبض على احد المتهمين بمقتل معاون مباحث كفر شكر بمحافظة القليوبية وبحوزته بندقية غربى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن ما يقرب من 3 كيلو جرام .

تلقى العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية اخطارا من الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة منيا القمح, مفاده ورود معلومات بتواجد محمد حمزة الطباخ 29 سنه عاطل والهارب من سجن ابو زعبل فى الاحداث الاخيرة، واحد المتهمين بمقتل النقيب تامر عبد الفضيل معاون مباحث مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمود جمال رئيس فرع البحث بجنوب الشرقية والنقيب مصطفى خطاب والنقيب عمر زيتون والنقيب احمد بنديرى معاونا مباحث المركز، تم مداهمة مكان المتهم وضبطه وبحوزته بندقية غربى و3 كيلو من نبات البانجو المخدر .

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة .