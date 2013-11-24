أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مباحث الشرقية تلقي القبض على أحد المتهمين بقتل معاون مباحث كفر شكر بالقليوبية

  • 4
Google+ Print
مباحث الشرقية تلقي القبض على أحد المتهمين بقتل معاون مباحث كفر شكر بالقليوبية مباحث الشرقية تلقي القبض على أحد المتهمين بقتل معاون مباحث كفر شكر بالقليوبية

المتهم

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح بالشرقية من القبض على احد المتهمين بمقتل معاون مباحث كفر شكر بمحافظة القليوبية وبحوزته بندقية غربى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن ما يقرب من 3 كيلو جرام .

تلقى العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية اخطارا من الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة منيا القمح, مفاده ورود معلومات بتواجد محمد حمزة الطباخ 29 سنه عاطل والهارب من سجن ابو زعبل فى الاحداث الاخيرة، واحد المتهمين بمقتل النقيب تامر عبد الفضيل معاون مباحث مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمود جمال رئيس فرع البحث بجنوب الشرقية والنقيب مصطفى خطاب والنقيب عمر زيتون والنقيب احمد بنديرى معاونا مباحث المركز،  تم مداهمة مكان المتهم وضبطه وبحوزته بندقية غربى و3 كيلو من نبات البانجو المخدر .

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا