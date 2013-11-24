حارس غانا: مصر رائعة .. والاستقبال للبعثة أكثر من رائع

أكرا (أ ش أ) أكد دانيل أدجي حارس المرمي الاحتياط للمنتخب الغاني الاول فى كرة القدم على أن استقبال المصريين لهم خلال مباراة تصفيات كأس العالم التي أقيمت الثلاثاء الماضي كان أكثر من رائع منذ اليوم الأول.

وأعرب الحارس عن سعادته بتأهل المنتخب الغاني للمونديال على حساب الفراعنة بعد الفوز 7-3 في مجموع اللقائين... وقال حصلنا على استقبال رائع، كل شيء كان يسير بشكل جيد، الفندق، المواصلات، الأمن، كل تلك الأمور اليومية كانت في أفضل مستوى.

وأضاف في ليلة المباراة وصلنا إلي الاستاد خلال 15 دقيقة، لكن فى يوم المباراة استغرق الطريق إلي الاستاد ساعة كاملة وقد يكون الخطأ من السائق ووصلنا إلي الاستاد متأخرين مما أثر على استعدادنا للمباراة."

وخلال المباراة عانينا من الليزر وأرى أنه على الفيفا أن يتخذ إجراءات لايقاف هذه التصرفات.