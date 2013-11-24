جيان: أستحق جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

بوجا/أكرا (أ ش أ) قال قائد منتخب غانا لكرة القدم اسمواه جيان انه يستحق الفوز بجائزة الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لأفضل لاعب في القارة الأفريقية لعام 2013.

وأشار جيان المحترف بنادي العين الأماراتي - في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غانية اليوم - انه تمكن من احراز 40 هدفا لناديه في موسم كروي واحد وساعد منتخب غانا علي الوصول الي مونديال البرازيل وإلي الدور قبل النهائي لبطولة كأس أفريقيا التي اقيمت في جنوب أفريقيا في شهر يناير الماضي.

وأضاف ان مسئولي الكاف الذين اختاروه للجائزة ضمن 25 لاعبا أفريقيا يعرفون قدرته ومستواه، مشيرا الي انه ليس من السهل علي اي لاعب ان يحرز 40 هدفا في موسم واحد وبالتالي فهو يستحق هذه الجائزة.

وتضم القائمة بخلاف جيان، محمد أبوتريكة و مهاجم بازل السويسري محمد صلاح، والجزائريان إسلام سليماني (سبورتينج لشبونة البرتغالي) وسفيان فغولي (فالنسيا الإسباني) والمغربي مهدي بن عطية (روما الإيطالي)، فضلاً على 20 لاعباً آخرين أبرزهم العاجيان يايا توريه (مانشستر سيتي الإنكليزي) ودروجبا (جلة سراي التركي) وجيرفينيو (روما الإيطالي) والنيجيريون فينسنت إينياما (ليل الفرنسي)، وإيمانويل إيمينيكي (فنار بخشة التركي) وجون أوبي ميكيل (تشيلسي الإنكليزي) وأحمد موسى (سيسكا موسكو الروسي) وصانداي مبا (واري وولفز)، والغاني كوادو أسامواه (يوفنتوس الإيطالي).

وسوف تقام حفلة توزيع الجوائز في مدينة لاجوس النيجيرية في 9 يناير القادم.