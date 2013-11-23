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المجمع الفقهي العراقي يعلق قرار إغلاق مساجد السنة في بغداد

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المجمع الفقهي العراقي يعلق قرار إغلاق مساجد السنة في بغداد المجمع الفقهي العراقي يعلق قرار إغلاق مساجد السنة في بغداد

أعلن المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، أكبر مرجعية سنية في العراق، السبت، عن تعليق قرار إغلاق مساجد السنة في العاصمة، بغداد، اعتبارا من الأحد، مطالبًا بتشكيل فوج لحماية أئمة ورواد المساجد، وإجراء تحقيق عاجل في استهداف الأئمة والخطباء.

وقال المجمع، فى بيان، إن قرار التعليق جاء استجابة لضغوط ومطالبات كثيرة من شخصيات دينية وسياسية، وكان المجمع الفقهي العراقي قرر، الخميس الماضي، إيقاف الصلاة في جميع المساجد السنية في بغداد وإغلاقها اعتبارا من بعد صلاة الجمعة في اليوم التالي والى إشعار آخر، استنكارا للاستهداف المتكرر للمساجد وأئمتها وروادها.

وطالب عضو مجلس النواب العراقي، الدكتورأحمد سليمان العلواني، في بيان، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بعقد اجتماع طارئ على خلفية إغلاق جميع مساجد أهل السنة في بغداد، وقال إنه في حال عدم الاستجابة لمطالبنا سنضطر إلى تدويل قضية أهل السنة في العراق للحفاظ على وجودنا وهويتنا.

يذكر أن العديد من أئمة وخطباء المساجد تعرضوا للتصفية، خلال الفترة الماضية، من قبل الجماعات المسلحة كان آخرها، الجمعة الماضي، حيث تعرض إمام وخطيب مسجد الأبرار وأحد أقاربه إلى هجوم مسلح شمالي بعقوبة، مركز محافظة ديالى، مما أسفر عن مقتلهما، كما شهدت العاصمة مقتل وإصابة 15 مصليا في انفجارين بعبوتين ناسفتين استهدفتا مسجدين سنيين عقب صلاة الجمعة أحدهما في قضاء أبوغريب غربي بغداد والآخر في منطقة السيدية، جنوب غرب العاصمة.

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