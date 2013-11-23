«أبومازن» يجري اتصالات عربية ودولية لحل أزمة الكهرباء في غزة

أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت، اتصالات على مختلف المستويات العربية والدولية، لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة . قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبوعمرو: «الاتصالات التي أجراها أبومازن مع مختلف الأطراف لحل أزمة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها أبناء شعبنا في قطاع غزة أثمرت، وبات الحل وشيكا لإنهاء هذه المعاناة وبشكل نهائي وبما يضمن عدم تكرارها في المستقبل».وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الجهد الذي قام به الرئيس لحل أزمة الكهرباء يؤكد المسؤولية الوطنية التي يحملها حيال أبناء شعبه في القطاع، ويؤكد أن هذه المسؤولية جزء لا يتجزأ من مسؤولية دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية حيال الوطن الفلسطيني الواحد الموحد في الضفة الغربية والقطاع، ويؤكد ضرورة إنهاء الانقسام المأساوي واستعادة الوحدة الفلسطينية .

شبكةعيونالإخبارية

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