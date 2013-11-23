أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..”أرب سيرت” تكرم أول فريق هاكرز مصرى

Google+ Print

فى خطوةٍ غير معهودةٍ فى الوطن العربى، بدأت ستاروير تنفيذ خطتها الرامية إلى تأسيس أكبر فريق عربى للحماية من الاختراقات المعلوماتية الهاكرز، و هو ما أطلقت عليه اسم .ArabCERT

الفكرة تتلخص فى جذب المتعاونين فى هذا المجال، بل وتدريب المهتمين من خارج المجال لحثهم ومساعدتهم عملياً على الدخول فيه، إلى جانب رعايتهم و تنظيمهم فى إطارٍ قانونى سليمٍ ينأى بهم عن انتهاك أى من القواعد الأخلاقية أو القانونية على السواء. ليس هذا فقط، بل إن حجم الفريق وقدراته الفنية الرفيعة وشهرته التى من المتوقع أن يكتسبها بسرعةٍ شديدةٍ، سوف تمنحه مكانةً وموثوقيةً غير مسبوقةٍ فى الوطن العربى.

ولعل أذكى ما فى الفكرة، هو تكامل أركانها، فهى تبدأ بالمحترفين وتدريب غير المحترفين، ثم تتيح التبادل العلمى بينهم باستمرار، وتعمل على تسويق قدراتهم ومهاراتهم لخدمة الوطن، سواء بالمجان تماماً للمنشآت الحكومية، أو بمقابلٍ مالى بسيطٍ لتلك الشركات والمنشآت غير الحكومية.

وقال المهندس حسام موسى مدير ستار وير ،نظمنا اليوم مسابقة “س ت ف” وهى اختصار كابتشير زا فلاق، وهى مسابقة معروفة عالميا، وشارك فيها أكتر من 300 فريق معظمهم أجانب، والفريق الروسى يتصدر المركز الأول، ومصنف رقم 2 على مستوى العالم فى الهاكرز، وحصل على المركز الاول فى المسابقة المصرية.

1.jpg

G529116eecbf6c.jpg

G529116ef7c6e6.jpg

G529116efca80c.jpg

G529116f01af83.jpg

G529116f0c6d7d.jpg

G529116f1beca7.jpg

G529116f2a46cb.jpg

G529116f379371.jpg

G529116f45fd3b.jpg

G529116f536d06.jpg

G529116f630394.jpg

G529116f701994.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه