بالفيديو..”أرب سيرت” تكرم أول فريق هاكرز مصرى

فى خطوةٍ غير معهودةٍ فى الوطن العربى، بدأت ستاروير تنفيذ خطتها الرامية إلى تأسيس أكبر فريق عربى للحماية من الاختراقات المعلوماتية الهاكرز، و هو ما أطلقت عليه اسم .ArabCERT

الفكرة تتلخص فى جذب المتعاونين فى هذا المجال، بل وتدريب المهتمين من خارج المجال لحثهم ومساعدتهم عملياً على الدخول فيه، إلى جانب رعايتهم و تنظيمهم فى إطارٍ قانونى سليمٍ ينأى بهم عن انتهاك أى من القواعد الأخلاقية أو القانونية على السواء. ليس هذا فقط، بل إن حجم الفريق وقدراته الفنية الرفيعة وشهرته التى من المتوقع أن يكتسبها بسرعةٍ شديدةٍ، سوف تمنحه مكانةً وموثوقيةً غير مسبوقةٍ فى الوطن العربى.

ولعل أذكى ما فى الفكرة، هو تكامل أركانها، فهى تبدأ بالمحترفين وتدريب غير المحترفين، ثم تتيح التبادل العلمى بينهم باستمرار، وتعمل على تسويق قدراتهم ومهاراتهم لخدمة الوطن، سواء بالمجان تماماً للمنشآت الحكومية، أو بمقابلٍ مالى بسيطٍ لتلك الشركات والمنشآت غير الحكومية.

وقال المهندس حسام موسى مدير ستار وير ،نظمنا اليوم مسابقة “س ت ف” وهى اختصار كابتشير زا فلاق، وهى مسابقة معروفة عالميا، وشارك فيها أكتر من 300 فريق معظمهم أجانب، والفريق الروسى يتصدر المركز الأول، ومصنف رقم 2 على مستوى العالم فى الهاكرز، وحصل على المركز الاول فى المسابقة المصرية.