فيفي عبده: خطيب بنتي هيشوف العين الحمرا

منذ إعلان خبر خطوبة هنادي، ابنة الفنانة الكبيرة فيفي عبده، رأى الكثيرون أنّها ستمارس دور الحماة. لكنّ هذه المرة سيكون الدور على أرض الواقع. وتعقيباً على ذلك، قالت فيفي، في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت": "لا، حرام عليكم. أنا حما في السينما والتلفزيون فقط. لكن في الواقع اسألوا خطيب ابنتي. أنا طيبه معاه"، وأضافت ضاحكة: "لكن في أيّ ظروف، هيشوف العين الحمرا". ثمّ عادت لتؤكد، وتقول: "أنا لا أتمنى سوى أن تكون ابنتي سعيدة، وأعتب على كلّ حما تتعامل مع زوج ابنتها وكأنه جاء من العالم الآخر ليخطف ابنتها".

وكانت فيفي قد احتفلت بخطوبة ابنتها هنادي مؤخّراً في دبي.

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