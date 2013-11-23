حصرياً.. سرّ الرجل الذي رسمت منة شلبي حرف اسمه على يديها؟

قامت الفنانة منة شلبي مؤخراً، أثناء وجودها في باريس، بإجراء تغييرات شديدة في اللوك الخاصّ، من ناحية الشعر. ولكن الشيء الذي كان أكثر لفتاً للأنظار هو رسمها حرف h على يديها، ممّا جعل الأقاويل تكثر حول قصة حبّ جديدة تحياها مع رجل يبدأ اسمه بهذا الحرف.

"سيدتي نت" اتصل بمنة شلبي لتفسير هذا الأمر، فلم تردّ، فقمنا بالاتصال بوالدتها الفنانة والراقصة المعتزلة زيري مصطفى، فقالت: "إنّ هذا الحرف ليس لرجل تعيش معه منّة قصة حب، فهي غير مرتبطة عاطفياً"، متمنية "مثلها مثل أيّ أمّ أن تتزوج ابنتها وأن تفرح بها في فستان الزفاف، وأن تنجب وتعيش مع أحفادها. ولكن النصيب لم يأت بعد".

وأوضحت زيزي أنّ "هذا الحرف يعود لاسم والد منة، رجل الأعمال هشام شلبي، الذي ترتبط به منة بشكل كبير. وقد قامت برسم الحرف أثناء وجودها في باريس برفقته، حيث كان يقوم بإجراء بعض الفحوصات الطبية، كونه يعاني بعض المشاكل في القلب".

على الجانب الآخر، نفت زيري ما قيل إنّ لوك الشعر القصير الذي ظهرت به منة مؤخّراً يأتي في سياق استعدادها لدور فني جديد، وقالت: "إن منة مجنونة بتغيير شكلها، فمرّة تقصرّه، ومرّة تطيله. وقد نفّذت هذا اللوك أثناء إقامة في باريس، فهي لا تستقرّ على لوك واحد، مثلها مثل بنات سنها".

وقد دعت الفنانة زيزي مصطفى إلى ترك ابنتها تحيا حياتها، وقالت: "دعوها تعيش أحلى أيّام حياتها وشبابها".

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